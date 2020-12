Les grands studios hollywoodiens continuent d’évoluer vers un nouveau modèle de consommation hybride dans lequel l’importance des salles de cinéma aura de l’importance, mais aussi des services de streaming. Suite à l’annonce de Warner de publier toutes ses sorties 2020 dans les salles et sur HBO Max simultanément, c’est maintenant au tour de DC, dont les plans comprennent quatre films de théâtre et deux en ligne par an à partir de 2021.

Selon le président de DC Films, Walter Hamada, dans les prochaines années, Warner prévoit de publier jusqu’à 4 bandes DCEU sur grand écran, et au moins deux autres projets en streaming uniquement, avec une liste de projets comprenant des films tant attendus comme The Flash par Andy Muschietti ou Adam Warlock avec Dwayne Johnson.

Dans une interview accordée au New York Times, Hamada a expliqué que six projets DC sortiront chaque année, dont quatre (les films les plus chers et les plus populaires) sortiront en salles, tandis que deux autres seront publiés directement sur HBO Max.

Le média souligne également que l’intention de l’étude pourrait être de commercialiser les films les plus populaires de la franchise dans les salles, tandis qu’en streaming des projets plus risqués tels que Static Shock, produit par Michael B.Jordan, ou l’aventure solo de Batgirl seront diffusés. , bien que le président de DC n’ait ajouté aucun commentaire sur la question.

D’un autre côté, Hamada a souligné que HBO Max est un élément fondamental dans l’avenir de l’univers DC. “Avec chaque film que nous regardons maintenant, nous nous demandons quel potentiel a-t-il pour un spin-off de Max?”

Pour le moment, les prochaines versions du DCEU, The Batman with Robert Pattinson et The Suicide Squad by James Gunn, ont déjà des séries dérivées prévues sur la plateforme, tandis que d’autres projets comme Green Lantern Corps. o Justice League Dark – en plus de Snyder’s Cut de Justice League – sera un contenu exclusif pour le streaming.

Actuellement, il y a trois films DC Universe prévus pour 2022: The Batman, The Flash et Aquaman 2, tandis qu’Adam Warlock et Shazam Fury of Gods restent en pré-production, avant leur sortie en 2023.

Source: Cependant