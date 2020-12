De “Aventurier” Demi Rose surprend avec sa tenue. En tant que vedette? | Instagram

Le modèle britannique Demi Rose Elle a l’habitude de montrer ses courbes sans aucune honte, elle utilise généralement des maillots de bain deux pièces qui font tomber ses fans amoureux, mais cette fois elle a ravi l’élève de ses followers avec une tenue qui était plus que révélatrice, et nous l’a même immédiatement rappelé aux vedettes du Mexique dans les années 70, habillé en véritable “Aventurier”.

Sans aucun doute Demi Rose Mawby le nom complet du mannequin a réussi à gagner un grand nombre de followers grâce aux publications qu’elle fait constamment sur son Instagram et d’autres réseaux sociaux comme Twitter, elle parvient facilement à captiver les internautes avec ses charmes.

Ce n’est pas une nouveauté que la belle mannequin britannique et célébrité des médias sociaux partage des photos encore plus révélatrices que la précédente, mais on retrouve aussi des images que ses fans ne manqueront pas de fasciner même si elles ne sont pas si actuelles.

Demi Rose Il a partagé une photo il y a 187 semaines, la date exacte est le 17 mai 2017, à l’image qu’il apparaît vêtu d’une tenue inhabituelle mais tout aussi impressionnante que celles qu’il partage au fil des ans sur son compte officiel de Instagram.

Utilisant des détails rose pastel et une photographie en perspective, le charme de la belle Demi Rose est redevenu les protagonistes de l’instantané, au moins la seule chose qu’ils portent est une sorte de «sucettes» qui recouvrent leurs parties nobles. Et ils ont également un détail en peluche qui attire toute l’attention.

Accompagné de pierres scintillantes et d’un collier croix Demi Rose Il a fini par attirer beaucoup d’attention car dans la partie supérieure il ne porte rien d’autre que ça et c’est vraiment captivant, sa peau bronzée se détache sur la photo.

En bas elle a une sorte de jupe qui ne recouvre que le dos, elle tombe au sol et semble être faite d’une sorte de “peluche” qui ferait facilement penser à un nuage lisse, elle était accompagnée de sous-vêtements de la même couleur De la tenue et des bottes assez hautes, elles atteignent en fait le milieu de ses cuisses et elles ont aussi des lacets.

Dans sa description, il s’est limité à ne mettre que deux emojis, l’un d’une princesse qui se trouve être une brune peut-être à cause de son bronzage, en plus d’un cœur rouge, il a également donné des crédits aux personnes qui ont réalisé ce look.

Princesse ou Ange beauté en pleine expression », a écrit un internaute.

Cette tenue nous a tout de suite rappelé les célèbres Aventuriers du Mexique, aujourd’hui une pièce devenue très célèbre depuis des années, aujourd’hui ces actrices portent des tenues similaires à celle de Demi Rose, qui n’aurait aucune complication à jouer la belle protagoniste car il faut savoir que le mannequin britannique parle couramment l’espagnol en raison de son ascendance colombienne.

Quelque chose qui nous rappelle également le carnaval brésilien où ils portent des tenues similaires pour ravir le public alors qu’ils défilent dansant avec saveur et grâce.

Le mannequin Demi Rose porte la saveur et le rythme qui parcourent ses veines, ses racines la trahissent non seulement pour sa beauté mais aussi pour la grâce évidente qu’elle a lorsqu’elle pose dans ce type de tenue que sûrement plus d’un de ses adeptes en a laissé plus que sous le choc.

Avec plus de quinze millions de followers sur Instagran, Demi Rose peut plaire à chacun de ses admirateurs avec ses photographies et vidéos variées qui ne font qu’impressionner tous ceux qui la regardent avec sa beauté.

