Le petit écran gouverne nos vies maintenant, et une reine gouverne ce royaume. Brillante dans tout ce dans quoi elle est – et elle est dans presque tout – et devenant discrètement une centrale de production, Keeley Hawes dirige la télé britannique.

De Bodyguard à Line of Duty, son CV est essentiellement un appel nominal de certaines des chaînes de télévision britanniques les plus regardables du 21e siècle, et elle ne montre aucun signe d’arrêt. Ce dimanche, elle joue le rôle principal dans son propre drame produit par la direction Finding Alice, sur le chagrin d’une femme après avoir perdu son mari. Vient ensuite un rôle central dans le très attendu It’s A Sin de Russell T. Davies, qui retrace la crise du sida des années 1980 à Londres, avant de jouer dans le film To Olivia, jouant l’actrice hollywoodienne Patricia Neal au milieu d’un mariage tumultueux avec l’auteur pour enfants. Roald Dahl (Hugh Bonneville).

Cette vague de projets à venir nous rappelle que Hawes n’est pas seulement l’un de nos acteurs les plus fiables et les plus travailleurs, mais qu’elle est également en train de devenir l’une des plus influentes. Comme ses homologues hollywoodiens Nicole Kidman et Reese Witherspoon, le passage de Hawes à la production montre qu’elle veut se tailler ses propres rôles, plutôt que d’attendre qu’on leur donne. Elle semble accepter le fait que l’industrie ne s’attend plus à ce que les femmes disparaissent lorsqu’elles atteignent l’âge de 40 ans. Dans une interview en 2019, Hawes, aujourd’hui âgée de 44 ans, a déclaré: «Historiquement, vous n’êtes pas censé atteindre mon âge et avoir le temps de votre vie, mais les parties deviennent beaucoup plus intéressantes. Jusqu’à il y a quelques années, je m’excusais d’être aussi occupé que moi, ce qui est très étrange. J’ai donc dû m’entretenir avec moi-même.

Elle a d’abord pris le relais de la production avec The Durrells, une adaptation des mémoires de Gerald Durrell sur son enfance obsédée par les animaux à Corfou – et un livre qu’elle avait toujours aimé. Jouant la matriarche de la famille pendant quatre saisons, c’était un visionnement familial de premier ordre – et a donné un premier rôle à Josh O’Connor, maintenant l’un des acteurs les plus recherchés à l’écran. Cela a également donné à Hawes le goût de prendre les rênes: Finding Alice est le deuxième spectacle créé sous sa compagnie, Buddy Club. Le premier, Honor, basé sur le soi-disant «crime d’honneur» de Banaz Mahmod en 2006, était une histoire qu’elle se passionnait pour raconter. «Si nous pouvons ouvrir les yeux des gens à travers ce drame et si une fille ou une femme n’a pas à vivre ce que Banaz a dû endurer, alors Honor est un succès, en ce qui me concerne», a-t-elle déclaré.

(

Keeley Hawes a démarré sa production avec The Durrells

/ ITV / Sid Gentle Productions)

Devant la caméra, elle est l’une de nos actrices les plus polyvalentes – toujours naturelle, jamais voyante – et c’est un peu dingue qu’elle n’ait jamais remporté un prix majeur d’acteur. Les drames d’époque dans lesquels elle s’est fait connaître pour la première fois – y compris, notoirement, Tipping the Velvet en 2002 – auraient pu la voir transposée, mais elle a transcendé le modèle avec des rôles principaux dans des émissions captivantes comme Spooks (où elle a rencontré son mari, la star de la succession Matthew McFadyen. ) et Ashes to Ashes.

(

Mère de Dieu, Hawes nous a pris dans Line of Duty

/ Productions mondiales)

En tant que DCI Lindsay Denton dans Line of Duty, elle reste le plus troublant des cuivres pliés de la série, avec une performance qui combinait subtilement un sentiment fragile de nihilisme avec une vulnérabilité inquiétante. Sa performance était si bonne qu’il était facile de voir comment elle s’était mise dans le pétrin, et on ne pouvait jamais tout à fait se retourner contre elle. Son statut de MVP dans n’importe quelle émission de télévision est devenu si fort que les téléspectateurs étaient tout simplement incapables d’accepter que Jed Mercurio aurait vraiment tué son personnage dans Bodyguard après seulement trois épisodes. Le moment où la ministre de l’Intérieur Julia Montague a été assassinée a remporté le prix “ Moment incontournable ” de Bafta cette année-là – mais les théories du complot selon lesquelles Julia a simulé sa propre mort peuvent toujours être trouvées sur Twitter.

(

Nous avons simplement refusé d’accepter que Julia Montague était vraiment morte

/ BBC)

Mais Hawes est aussi à l’aise dans des rôles de personnages plus petits qu’elle porte tout un drame sur ses épaules. La même année où elle a été nominée pour la meilleure actrice Bafta pour Bodyguard, elle a également reçu un signe de tête d’actrice de soutien pour sa performance dans Mme Wilson. Elle a apporté une dignité soigneuse au rôle de Dorothy Wick, l’une des épouses d’un bigame, sur la base de l’histoire familiale de l’acteur Ruth Wilson. Son éventail est clair, mais à travers tous ses personnages, elle parvient à transmettre un sens relatable de la femme ordinaire.

Sa couronne de télé n’est renforcée que par le fait que, IRL, elle est vraiment plutôt cool. Elle n’a pas hésité à parler ouvertement de ses expériences de dépression, et quand il a été suggéré qu’elle avait perdu une pierre pour Bodyguard avec “ le régime alcalin ”, elle a tweeté: “ Euh, non, je ne l’ai pas fait. #whowritesthisshite? #whatthefuckisanalkalinediet? ‘

Ce sera un janvier terne, mais au moins, nous pouvons être reconnaissants que Hawes soit de retour sur la boîte, renforçant son statut de royauté de la télé. Reine Keeley, nous nous prosternons.

Finding Alice est sur ITV à partir du dimanche 17 janvier; It’s a Sin est sur Channel 4 à partir du 22 janvier; To Olivia sort sur Sky Cinema le 21 février