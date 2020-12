M

Le géant de l’investissement, Glencore, a annoncé aujourd’hui que Gary Nagle, un trader senior, succèdera à Ivan Glasenberg lors de sa retraite l’année prochaine après 15 ans en tant que PDG.

Nagle, qui a rejoint l’entreprise il y a 20 ans et a dirigé ses opérations en Colombie, déménagera d’Australie en Suisse au début de l’année prochaine.

Il remplace Glasenberg, connu comme le plus célèbre négociant en matières premières au monde, qui a déclaré aux investisseurs qu’il n’avait pas l’intention de rester dans l’industrie minière au-delà de rester en tant qu’actionnaire clé de Glencore.

Le Président Tony Hayward a déclaré: “Gary Nagle a occupé des postes de direction dans le charbon et les ferro-alliages en Colombie, en Afrique du Sud et en Australie. Il est dans le radar du Conseil depuis plus de plusieurs années et a été sélectionné à l’issue d’un processus de succession supervisé par le Conseil. Nous sommes confiant qu’il possède les compétences et les qualités nécessaires pour diriger le Glencore de demain.

«Alors qu’Ivan passe la main à Gary, il le fait à une époque de changements énormes. Alors que le monde s’efforce de se remettre des effets de la pandémie du COVID-19, tout en relevant également le défi du changement climatique, notre industrie a une opportunité significative de contribuer à la reprise économique en fournissant des produits essentiels à la transition vers une économie à faible émission de carbone. . “Nagle a dit:

«Je suis reconnaissant de la confiance que me place le conseil d’administration et honoré d’être nommé PDG à un moment si passionnant pour Glencore. Nous continuerons d’offrir de la valeur à nos actionnaires, tout en opérant de manière sûre et responsable. »

Cette histoire est en cours de mise à jour