La mannequin d’origine américaine Ana Cheri a une fois de plus captivé ses followers, cette fois elle l’a fait à travers un La photographie dans lequel il est apparu sur son compte Instagram en utilisant uniquement un fil et un t-shirt court.

Depuis quelques mois à ce jour Ana Cheri a laissé ses fans amoureux de ses photographies, mais plus récemment, elle est devenue plus populaire qu’avant, sans aucun doute, la femme de 34 ans continue d’être l’un des modèles les plus recherchés sur Internet, tout cela non seulement à sa beauté mais à ses photos ingénieuses qui parviennent chaque jour à rendre fous plus d’internautes en les rejoignant sur la liste des followers sur son compte Instagram officiel.

Bien que quelques années se soient écoulées depuis qu’il a décidé de s’aventurer dans le monde des réseaux sociaux, sa popularité n’a cessé de croître de façon exponentielle, au point de côtoyer de grandes personnalités des médias sociaux telles que Demi Rose, Joselyn Cano et Yanet García.

Ana Cheri Elle est assez active dans ses comptes, même si sa production sur YouTube a un peu diminué, car en plus d’être mannequin, femme d’affaires et influenceuse elle est aussi youtuber, elle n’a pas arrêté de partager du contenu sur cette plateforme, même si elle est beaucoup plus active sur Instagram et sur vos seuls fans.

La photo qu’elle a partagée il y a 27 semaines, pour être plus exacte le 10 juin, Ana Cheri est apparue montrant ses charmes ultérieurs en n’utilisant qu’un seul fil, vous pouvez donc voir toute sa splendeur car même si elle portait une chemise, c’était recueilli par ce que cette partie bronzée de Ana Cheri.

Sur sa photo, elle est apparemment près d’une piscine puisqu’elle est à côté d’une chaise longue, car le modèle est à l’extérieur, le soleil dore sa délicieuse peau la bronzant encore plus, pour prendre soin de son visage un peu, elle a décidé d’utiliser un bonnet noir avec une queue de cheval haute.

Journée des bosses! Il y a quelque chose de spécial dans votre DM si vous me suivez sur Only Fans LINK IN MY BIO !!! Du contenu exclusif, du contenu amusant gratuit, des vidéos personnelles, et c’est le SEUL endroit où je réponds à mes messages directs, alors parlez-en avec vous! », A écrit le modèle.

Quelque chose qui a attiré l’attention d’Ana Cheri est le fait que dans son récit Seulement les fans L’abonnement n’est pas payant, donc cela l’a rendu encore plus populaire, car d’autres célébrités le font, il semble que cela soit devenu une nouvelle façon de gagner de l’argent et d’être à la mode.

À ce jour Ana Cheri est l’une des célébrités avec le compte OnlyFans avec le plus grand nombre de “J’aime”, peut-être en grande partie parce que l’abonnement à son compte est gratuit, bien que les “J’aime” de son compte ne garantissent pas qu’il s’agit du nombre d’abonnés on pourrait se faire une idée de sa popularité, le mannequin est sur le point d’atteindre 600 000 “Likes”, soit plus du double de celle des autres personnalités et aussi des stars de l’Internet.

Il est possible que pour Ana Cheri, l’argent qu’elle pourrait obtenir de OnlyFans ne soit pas si important, car elle a d’autres entrées d’argent qui sont apparemment plus importantes pour elle, comme ses cours de fitness ou ses produits protéiques à générer. une plus grande masse musculaire et même leurs vêtements de sport qui s’adaptent à tout type de corps, dont ceux qui les ont achetés ont été ravis.

