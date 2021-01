De dos! Anastasia Kvikto a montré ses énormes charmes | Instagram

Le mannequin actuellement surnommé “Russe Kim Kardashian” par les internautes, la belle Anastasia Kvikto Il a expliqué pourquoi il a mérité ce surnom et c’est qu’il a de nouveau montré ses grands charmes grâce à une pose dans une vidéo où il a laissé toute sa splendeur briller alors qu’il était sur le dos, montrant le meilleur de lui-même.

Quelque chose qui a attiré l’attention de la belle modèle russe C’est sa curieuse personnalité, on dit qu’il a déménagé aux États-Unis quand il était encore adolescent, aujourd’hui il a 25 ans, donc on sait qu’il n’a pas grand chose qu’il vit dans ce pays, mais ce qui est intéressant ce n’est pas ça mais ça Anastasia Kvikto Il ne semble pas avoir la mentalité nordique comme ses compatriotes, car il sourit généralement un peu plus souvent, vous pouvez le voir dans les interviews qui ont été faites notamment à l’émission de télévision Un nouveau jour.

Dans l’apparence qu’elle avait pendant le programme à la fois dans l’interview et dans les capsules dans lesquelles le modèle russe est apparu, elle était assez accessible, très souriante et surtout gentille, a déclaré que la vidéo avait été partagée en 2016, elle a également admis qu’elle parlait un peu Anglais en plus de l’espagnol.

Pendant un temps, elle a vécu à Miami, en Floride, comme le mannequin britannique Demi Rose, avec qui elle a été comparée à plusieurs reprises car elles ont toutes deux une grande similitude physique, en plus du fait que Demi et Anastasia sont deux grandes stars des réseaux sociaux, bien que En fait, ce sont les Britanniques qui ont un peu plus de followers sur Instagram que Anastasia Kvikto.

Grâce à une publication réalisée par la jeune mannequin et aussi une femme d’affaires, grâce à ses calendriers, à travers ses histoires sur Instagram elle a laissé ses fans plus que captivés, Kvikto a décidé de partager deux vidéos assez courtes, de quelques secondes où elle a montré son exquise figure.

Vous savez sûrement déjà qu’Anastasia a énorme les breloques ne sont qu’au-dessus sinon aussi en dessous, des jambes galbées ainsi qu’une taille minuscule avec laquelle elle a réussi à en hypnotiser plus d’un.

La popularité de Anastasia Kvikto a augmenté grâce à ses publications audacieuses sur Instagram, et maintenant elle le fait aussi sur ses histoires.

@anastasiya_kvitko montre ses grandes courbes et sa petite taille depuis le balcon “, ont-ils écrit dans le post.

Dans la première vidéo, vous pouvez voir le modèle allongé sur le dos, appuyé sur un balcon la nuit, jouant un peu avec ses cheveux pour que nous puissions profiter du magnifique panorama et nous ne parlons pas de la ville pleine de lumières mais de sa taille minuscule .

Dans la deuxième vidéo, il apparaît déjà face au front donnant un petit échantillon de ses charmes qui ont tellement fasciné les internautes.

Bien qu’elle ait déjà vécu aux États-Unis depuis quelques années, Anastasia Kvikto n’a pas beaucoup partagé sur sa vie personnelle, à vrai dire il y a peu d’informations sur elle mais cela ne l’empêche pas d’être une femme intéressante au contraire, Cela fait d’elle une énigme, donc toute information la concernant pourrait valoir de l’or.

Récemment, sur son compte Instagram officiel, il a partagé un nouveau contenu et apparemment, il fait partie du groupe de célébrités qui adorent la race de chien de Poméranie considérée comme un jouet, ces animaux sont devenus très populaires depuis quelques années et il semble que le la jolie russe les aime beaucoup.

Bien qu’il y ait peu d’informations sur le modèle, il est bien utilisé car tout ce qui la concerne sera sûrement une tendance à l’avenir.

