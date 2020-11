De flic! Galilea Montijo montre sa silhouette sous un déguisement suggestif | Réforme

Le beau conducteur Galilea Montijo Elle a montré une fois de plus qu’elle est l’une des plus belles du monde du divertissement au Mexique et qu’elle ne s’en lasse pas, car dans chacune de ses publications, elle laisse ses followers plus que stupéfaits.

A cette occasion, Galilea Montijo a décidé de partager une photo plutôt audacieuse sur son compte Instagram officiel où il porte une tenue de lingerie et un chapeau. police.

Bien qu’il s’agisse d’une publication de l’année dernière, c’est l’une de celles qui a fait le plus sensation, car elle est rarement perçue comme provocante sur les réseaux sociaux, puisqu’elle est assez réservée à cet égard.

La publication dont nous parlons est une photographie où elle apparaît vêtue d’une tenue extrêmement audacieuse de lingerie Et pour couronner le tout, elle semble porter un chapeau de police, ce qui la rend très attirante.

À ce jour, la publication compte plus de 89 000 likes et des commentaires sans fin, car c’est l’un des chefs d’orchestre les plus suivis et les plus célèbres du Mexique.

Comme prévu, cette photographie a assez surpris ses followers qui n’ont bien sûr pas mis longtemps à laisser leur commentaire respectif la flattant.

Wow “,” ça a l’air incroyable “,” Quelle image “,” quelle beauté “,” aandale mi chulaaaaaa !!!! SPECTACULAIRE “,” CHAQUE Q JE LA VOIS JE DIS WOOOOOOOOOW “,” Flaquita je t’aime et tu me manques beaucoup “, parmi de nombreux compliments qui ont sûrement fait du chauffeur une très bonne sensation.

Il est à noter que le célèbre pilote Galilea Montijo Elle a toujours été qualifiée de femme très séduisante, grâce à sa grande silhouette et à son grand charisme, l’actrice s’est toujours démarquée et impressionnée par sa présence dans les programmes auxquels elle a participé.

Récemment, la belle conductrice de Guadalajara est revenue à sa vie normale et est donc plus que prête à continuer à ravir ses followers avec des photos incroyables publiées sur son compte Instagram officiel.

Et c’est que comme vous vous en souvenez, la belle conductrice était un peu inactive dans ses réseaux sociaux car elle était infectée par le virus actuel et a également dû quitter les ondes de l’émission matinale “Aujourd’hui” se reposant aussi bien sûr un peu des séances la photographie et tout ce qui se passe pour être une célébrité, se concentrer sur le repos et passer le plus de temps possible avec sa famille à la maison.

Au fil des années, nous avons pu réaliser que Galilea Montijo est un symbole de force et de positivisme pour les Mexicains, car elle continue de participer à l’un des programmes les plus regardés et les plus aimés de l’histoire de la télévision mexicaine où il a Elle a également réussi à convaincre ses millions de followers qui l’aiment seront toujours là pour elle.

Il est à noter qu’avec Galilea Montijo, Ils sont retournés au programme Lambda García et à quelques autres collègues; en plus d’Andrea Rodríguez, la sœur de Magda Rodríguez qui a déjà rejoint la matinée en tant que productrice.

Maintenant, beaucoup de gens assurent que cette épidémie de coronavirus dans le programme Hoy a conduit à la visite en tant qu’hôte invité d’Ariel Miramontes, mieux connu pour son personnage d’Albertano SantaCruz, en octobre dernier.

Et c’est que tout était bonheur et excitation, puisque même les pilotes habillés pour la spéciale Halloween, cependant, ce à quoi ils ne s’attendaient pas, c’est que Miramontes serait expulsé prématurément de l’endroit.

Eh bien, le producteur Alejandro Gou, de la pièce “Une obscurité m’a fait rire”, a reçu les résultats du test de virus d’Ariel Miramontes et malheureusement le résultat était positif, alors Gou a rapidement informé Magda Rodríguez pour que l’acteur a été supprimé du forum et mis en quarantaine.

