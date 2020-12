1/2

De graves dommages amènent Toño Mauri à doubler sa transplantation pulmonaire | Réforme

De graves dommages conduisent Toño Mauri à doubler la transplantation pulmonaire

Toño Mauri a subi une double greffe de poumon en raison de complications du coronavirus.

Dans une interview à “El Gordo y La Flaca”, l’acteur et chanteur de 56 ans, Toño Mauri, a raconté sa situation, après avoir été hospitalisé pendant cinq mois dans un hôpital de Miami en raison des séquelles de la maladie.

Les transplantations pulmonaires doubles, chirurgies très complexes, sont devenues monnaie courante pendant la pandémie en raison de Covid-19.

Ils sont pratiqués sur des patients dont les organes ont été irréversiblement endommagés par le virus.

Fin juin, Toño Mauri a déclaré que lui et toute sa famille avaient été infectés par Covid-19, malgré le fait de prendre soin de vous et d’avoir les mesures appropriées.

L’acteur, mari de Carla Alemán et père de Carla et Antonio, était même en soins intensifs pendant les premiers jours de la maladie et a plasma.

En novembre, l’acteur, célèbre pour des feuilletons tels que “El Privilegio de Amar” et “La Malquerida”, n’avait pas pu quitter le centre médical de Miami où il était soigné.

Après avoir pensé à être soigné à domicile, sa famille avait décidé qu’il devait y suivre ses thérapies physiques pour éviter les risques.

Avant de donner la priorité au traitement de sa maladie, Mauri a continué à travailler dans son rôle de producteur.

Lors d’un entretien avec Grupo REFORMA, il a annoncé que sa société Hippo Entertainment Group participerait à un tournage espagnol avec Paz Vega.

En guise de plan, il a également développé une biosérie sur le chanteur Miguel Bosé. Quelle force!

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Après avoir surmonté les premières complications de la maladie, c’est le même acteur qui a révélé les détails de son état de santé ainsi que clarifié les rumeurs présumées qui circulaient faisant référence à une image «grave» après avoir contracté le virus.

De même, sa sœur, l’artiste Graciela Mauri, aurait démenti ces versions, rappelant que la condition de son frère, beau-frère du célèbre homme d’affaires Miguel Alemán Magnani, avait été déclarée stable après avoir heureusement agi “immédiatement” et “en temps opportun”, a-t-il assuré au signifie “Ventaneando”.

Après avoir apparemment surmonté les premiers effets, l’artiste a partagé une déclaration sur Instagram dans laquelle il détaillait son expérience, Mauri a ajouté aux statistiques effrayantes des victimes que cette condition dangereuse ajoute, qui a également affecté d’autres membres de sa famille.

“Bonjour, merci beaucoup à tous de vous soucier de ma santé et de celle de ma famille, Dieu merci, nous allons bien, nous nous améliorons chaque jour. J’ai dû aller à l’hôpital et bientôt je serai à la maison. Merci à toute l’équipe médicale et de santé qui sont des héros sans cape et méritent tout notre respect. Continuons à prier pour eux et pour la fin de cette pandémie. Merci pour vos prières et pour l’amour que vous avez toujours. Il a souligné à ce moment-là.

Selon d’autres rapports qui ont surgi autour de l’intervention chirurgicale, ils affirment que l’acteur a subi cette opération dans un hôpital de l’Université de Floride à Gainesville, où Mauri serait transféré de l’hôpital Mount Sinai où il est resté hospitalisé. Il y a cinq mois.

Jusqu’à présent, la famille Mauri n’est pas sortie pour donner des détails sur ces informations et aucun autre détail n’est connu puisque ce type de chirurgie nécessite environ 72 heures pour savoir si le corps accepte les organes, soulignent-ils.

De son côté, après que l’émission “El Gordo y La Flaca” a révélé les détails de leur situation, c’est Lili Estefan qui a également partagé les jours difficiles que l’acteur et sa famille ont traversés et même sa femme, Carla Magnani J’aurais reçu deux appels de l’hôpital

Pour lui dire que, peut-être, cela n’arrivera pas cette nuit-là. C’est à quel point Toño était mauvais. Cette nouvelle est un miracle », a commenté la conductrice à propos de sa greffe.

Vous pouvez également lire Toño Mauri a traité le virus et révéler le traitement qu’il a subi

L’acteur mexicain a été opéré mardi soir, selon les rapports, et c’est mercredi dernier que plusieurs médias ont commencé à faire écho aux informations, des programmes télévisés tels que “Ventaneando”, “Sale el Sol” entre autres, partagés de dernière minute dans leurs émissions respectives la situation actuelle de l’artiste.