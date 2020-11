C

ate Hall est le gardien des meilleurs secrets des coulisses de The Crown. L’acteur avec la routine de toilettage sur le plateau la plus intense? Tobias Menzies, qui doit se faire blanchir les sourcils pendant 45 minutes tous les trois jours pour correspondre à son postiche Prince Philip. Le nombre de perruques dont l’acteur principal moyen aura besoin sur une saison de 10 épisodes? Six. Et le meilleur endroit pour acheter du maquillage digne de la princesse Diana? Une boutique sans prétention dans la gare d’Euston.

Hall a rejoint la saga royale de Netflix en tant que coiffeuse et maquilleuse dans la troisième série, avec une toute nouvelle cohorte de membres de la famille royale à l’écran, dirigée par Olivia Colman en tant que reine et Helena Bonham Carter en tant que princesse Margaret (un ensemble de rouleaux classique pour Sa Majesté. , chignons imposants pour sa soeur élégante). Le passage de cette saison aux années 80, avec son explosion de backcombing et d’eyeliner bleu, lui a donné beaucoup de travail. «C’est vraiment une période en soi – un peu dingue, mais vraiment très amusante», explique-t-elle.

La décennie avait également un attrait nostalgique, lui permettant de fouiller dans «des tas de [her] albums photo de famille »pour trouver des points de référence pour les scènes de foule – un cliché de sa tante avec« cette incroyable coupe de cheveux à la Kate Bush de champignon »est resté sur son miroir pendant le tournage. «Pour la première fois, nous tournons dans ma mémoire vivante – c’était un peu comme tourner mon enfance», dit-elle. «De toute évidence, il y a une nostalgie avec cela, à laquelle vous devez être un peu prudent pour ne pas l’encadrer avec vos propres expériences» – comme Hall l’a appris lorsqu’il s’agissait de s’attaquer à l’une des plus conflictuelles de l’époque – et immédiatement reconnaissable – chiffres, Margaret Thatcher.

«Nous sommes allés au premier test de caméra en nous sentant très satisfaits de nous-mêmes», se souvient-elle. «Et Peter [Morgan, creator of The Crown] vient de dire: «Ce n’est pas juste. Tu la juge – c’est elle [political] petite enfance, après les élections, et en fait elle était pleine de promesses et d’espoir. Nous avons donc eu ce problème au départ, où nous essayions de “ démêler ” Gillian [Anderson, who plays the Prime Minister] et diaboliser Thatcher. Je suppose que nous y apportions nos propres souvenirs.

(

Hall et son équipe ont «détruit» les perruques afin de recréer la texture des cheveux de Thatcher

/ Des Willie / Netflix)

La critique initiale de Morgan a donné à Hall et à son équipe la licence de tout mettre en œuvre et de «détruire cette pauvre perruque qui vaut plusieurs milliers de livres» afin de capturer la «marque Thatcher». Le bouffant qui en résulte est une merveille architecturale qui menace de voler plusieurs scènes: notre premier aperçu du Premier ministre la montre en train de le perfectionner soigneusement avec un peigne et un jet de laque fondant l’ozone.

«L’essence de sa coiffure est qu’elle était complètement frite – elle l’a placée sur des rouleaux chauffants, puis elle en a retiré les lumières du jour», explique Hall. «Donc, au lieu d’utiliser de l’eau pour le cuire dans le four à perruque, il a été cuit à sec. Ensuite, il a été serti aux racines et crêpé, et il a été aminci et dilué et dilué. Elle n’a pas du tout beaucoup de maquillage – la silhouette de cette perruque est ce qui est inimitablement Thatcher. C’était vraiment comme un casque. En effet, même dans des scènes montrant la politicienne en privé, sollicitant le conseil de son mari Denis ou lisant au lit à Balmoral, sa coiffure reste imposante (et un peu terrifiante). «Je ne peux pas vraiment imaginer à quoi elle aurait pu ressembler autrement, à part simplement ressembler constamment à ça!» raisonne-t-elle.

(

La perruque a un ton plus chaud dans les épisodes ultérieurs

/ Des Willie / Netflix)

Décider de la nuance définitive de la blonde Thatcher s’est également avéré être une tâche difficile. «Ma mémoire en tant qu’enfant des années 80 est qu’elle était rouge [haired]», Dit Hall,« mais Peter et beaucoup de souvenirs des autres, c’est qu’elle était très blonde. Elle se teintait vraiment les cheveux, ils semblent donc changer de couleur semaine après semaine – il était étonnamment difficile de choisir une couleur pour toute la série. Elle a fini par demander au «pauvre vieux Alex Rouse, le perruquier» d ‘«ajouter plusieurs minuscules et fins ajouts de couleur, donc nous sommes finalement arrivés à quelque chose qui a changé sous différentes lumières. Il avait cette qualité de «Est-ce blond? Est-ce rouge? C’était l’idéal pour moi, car j’avais vraiment besoin de faire Thatcherish et c’est l’une des choses que je pense qu’elle est tellement.

The Crown: Tournage de la saison 4 – En images

Emma Corrin tournage des scènes de la princesse Diana sur le plateau de la couronne (saison 4) pour les funérailles de Lord Mounbatten

Emma Corrin dans le rôle de la princesse Diana dans The Crown sur le plateau avec Josh O’Connor

Emma Corrin dans le rôle de la princesse Diana dans The Crown sur le plateau avec Josh O’Connor

Emma Corrin en tant que princesse Diana dans The Crown sur le plateau

Emma Corrin dans le rôle de la princesse Diana et Josh O’Connor dans le rôle du prince Charles dans The Crown sur le plateau

Emma Corrin en tant que princesse Diana dans The Crown sur le plateau

Emma Corrin dans le rôle de la princesse Diana et Josh O’Connor dans le rôle du prince Charles dans The Crown sur le plateau

Emma Corrin dans le rôle de la princesse Diana et Josh O’Connor dans le rôle du prince Charles dans The Crown sur le plateau

Emma Corrin en tant que princesse Diana dans The Crown sur le plateau

Emma Corrin en tant que princesse Diana dans The Crown sur le plateau

Emma Corrin en tant que princesse Diana dans The Crown sur le plateau

Emma Corrin dans le rôle de la princesse Diana et Josh O’Connor dans le rôle du prince Charles dans The Crown sur le plateau

Plus tard dans la série, alors que nous entrons dans le crépuscule de son poste de premier ministre, la perruque d’Anderson a «un ton plus chaud et rougeâtre»; dans son acte final, la perruque est une ombre de son moi autrefois flottant – et oui, c’est une métaphore. «Il y a une interprétation très littérale des cheveux et du maquillage de la perte de puissance!» Hall rit. «Cela semble vraiment facile, mais chaque premier ministre vieillit dans son mandat. Vous devez vraiment montrer une dégénérescence, car ils subissent un tel martèlement. En plus de passer du gris à travers les tempes, l’équipe de Hall a utilisé une crème dépilatoire rétro appropriée sur la racine des cheveux «pour la rendre plus fine et reculer, pour vraiment la renverser et la rendre un peu plus brute.

(

Hall a recréé la célèbre coupe de cheveux pageboy de Diana

/ Des Willie / Netflix)

Il a fallu un peu plus d’une heure pour transformer Anderson en Thatcher. «C’était un peu rêveur, cette perruque, parce que tout le travail y a été fait à l’avance», se souvient le créateur. «Certaines perruques doivent être entretenues toute la journée et c’est totalement implacable. Mais c’était juste une perruque vraiment magnifique avec tant de fraîcheur et de douceur.

La quatrième série est l’histoire de deux coiffures: le couronnement de Thatcher est sérieusement concurrencé par la récolte blonde cendrée de la princesse Diana ou, comme le dit Hall, «la coupe de cheveux qui a inspiré une génération de coupes de cheveux». La jeune princesse, interprétée par la nouvelle venue Emma Corrin, «passe essentiellement du statut d’enfant à celui de puissance médiatique» au cours de la saison. Mis à part sa première apparition, dépeignant une adolescente Diana habillée comme un «arbre fou», Corrin portait des perruques, parce que «cela aurait été une cruauté abjecte de la soumettre à cette coupe de cheveux.» L’actrice, dit Hall, était indéfiniment patiente, “se faisant entraîner lors de sa rare journée de congé pour faire encore six heures de pose de perruque – nous devons les couper si délicatement parce que, de toute évidence, elles ne repoussent pas …”

(

Hall a tenté de recréer les techniques «moins sophistiquées» des années 80

/ Des Willie / Netflix)

Lorsqu’il s’agissait de capturer l’esthétique sur-traitée des années 80, les priorités de Hall étaient exactement le contraire de celles du coiffeur ou du maquilleur moyen. Pour Diana, «il s’agissait du bon ton des faits saillants», explique-t-elle. «Dans les années 80, ils sont plus cendres – c’était un système de coloration beaucoup moins sophistiqué, donc la dernière chose que nous voulons, c’est quelque chose qui semble trop succulent, doré et sain. C’est drôle que nos objectifs soient un peu sinistres. La branche Euston de Hema (une chaîne hollandaise bon marché et joyeuse vendant de tout, du stroopwafel aux soins de la peau) est devenue sa référence pour l’approvisionnement de l’eyeliner bleu que Diana porte comme une «armure» – le maquillage économique «a tendance à être le moins chimiquement moderne. ”

Trouver la palette de couleurs parfaite est un processus d’essais et d’erreurs. «Vous pensez peut-être que vous avez la bonne chose, mais lorsque vous testez l’appareil photo, ce n’est pas du tout percutant, ou il ne lit tout simplement pas», prévient le concepteur. «C’est une négociation constante. Ce n’est que lorsque vous avez terminé toute la série que vous sentez que vous êtes même prêt pour cela. ” La prochaine étape est la version de Morgan sur les années 90 – englobant sans aucun doute la tragédie royale, le New Labour (elle fait actuellement ses recherches sur Tony Blair) et un tout nouvel ensemble de perruques. On ne peut pas attendre.

La quatrième série de The Crown est maintenant disponible en streaming sur Netflix.