De temps en temps, des moments importants se produisent lors des fashion week. Et aujourd’hui, lorsque le créateur de vêtements pour hommes star Kim Jones a révélé les fruits de sa toute première incursion dans la conception de vêtements pour femmes avec sa première collection de couture pour Fendi, c’était certainement l’un d’entre eux.

Pour célébrer l’occasion, Jones, qui a été nommé directeur artistique de la mode féminine et de la couture chez Fendi en septembre dernier, a fait appel à un casting d’étoiles pour participer à l’émission sans public, qui a été diffusée en direct sur le site Web de Fendi et sur les réseaux sociaux.

Certains des plus grands noms du mannequinat sont venus sur la piste dans une série de robes perlées et scintillantes: Bella Hadid, Kate Moss et sa fille Lila Moss, Cara Delevigne, Christy Turlington et, pour clôturer le spectacle, Naomi Campbell dans une capuche métallique. robe cape argentée qui fait vibrer le sol.

Les mannequins ont traversé un labyrinthe aux parois de verre, chacun prenant sa place dans un mini-jardin individuel aux parois de verre, d’où ils ont regardé le reste du spectacle.

Kate Moss se promène dans le défilé Fendi Couture

Malgré ses racines masculines, Jones (qui reste directeur créatif chez Dior Mens) a adopté une esthétique tout à fait féminine, avec des robes grecques métalliques de la ligne empire et des gaines de perles transparentes et chatoyantes comme pilier.

