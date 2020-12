Une chose est sûre: ça fait une année pas comme les autres.

La clôture de 2020 offre un moment de réflexion, que ce soit le chancelier de l’Échiquier qui revient sur sa première année à l’emploi ou l’infirmière Christie Watson souhaitant qu’elle ait commencé à écrire à sa grand-mère avant la pandémie.

Rishi Sunak

chancelier de l’Échiquier

(REUTERS)

Le clou de mon 2020 doit être mon héros du football d’écolier Matt Le Tissier retweetant un tweet à mon budget. J’aurais probablement pu prendre ma retraite après ça. Mais sérieusement, c’était l’année où on m’a demandé d’être chancelier et comme les doublures d’argent disparaissent, c’est là-haut.

J’ai appris que l’esprit d’entreprise de la Grande-Bretagne est bien vivant, du fabricant de gin devenu producteur de désinfectant à une belle nouvelle chocolaterie qui a récemment ouvert ses portes dans ma circonscription, Richmond, dans le Yorkshire.

Il n’y avait pas de manuel sur ce que nous devions faire pour protéger les emplois des gens. Nous avons travaillé aussi vite que nous le pouvions, étant donné la nécessité de rassurer les gens et de nous assurer que le soutien était là, mais bien sûr, je repense parfois à ces premières semaines et réfléchis à la façon dont nous aurions pu faire les choses différemment. Regardez le programme de congé. Il a été conceptualisé et développé en moins de trois jours, et les chèques de paie ont commencé à arriver sur des comptes bancaires en moins d’un mois.

Mais vous vous demandez toujours si cela pourrait être fait plus vite ou mieux. Certains lecteurs ont peut-être vu une photo de moi travaillant à Wagamama, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c’est que la photo a été prise quelques instants avant que je ne finisse par servir aux végétaliens un poulet katsu curry. C’était plus drôle pour mon équipe que pour moi! Sûr à dire, je ne suis pas sûr qu’un restaurant me proposera un emploi de serveur de si tôt.

Bernadine Evaristo

(.)

Même si je trouve que Zoom et d’autres vidéoconférences sont frustrants, pendant la pandémie, ils ont sauvé la vie à bien des égards et ont ouvert de nouvelles façons de travailler et de communiquer qui continueront. J’ai appris que ne pas se précipiter comme une mouche bleue peut être très ancré.

Et si j’avais fait quelque chose de différent, j’arrêterais de dire oui aux invitations de travail sans dormir dessus, et certainement sans lire les informations dans l’e-mail dans leur intégralité.

Le moment le plus drôle de mon 2020 a été lorsque la nouvelle est finalement arrivée que Trump avait officiellement perdu les élections. J’ai ri comme un drain en renversant une bouteille de Chablis festive.

Keir Starmer

Chef du parti travailliste

(REUTERS)

La lueur d’espoir de 2020 a indéniablement été la découverte d’un vaccin Covid. Nous avons une énorme dette de gratitude envers toutes les personnes impliquées dans son développement. Ils ont donné espoir à notre pays.

Le moment le plus drôle a été dans le train de retour après une visite à Cornwall pendant l’été. Un jeune homme est passé, a fait une double prise, puis m’a demandé avec enthousiasme si quelqu’un m’avait déjà dit que je ressemblais à un gars appelé Keir Starmer. Son expression était inestimable lorsque j’ai expliqué que mes parents l’avaient battu de quelques années.

Cameron Mackintosh

(Dave Benett)

La lueur d’espoir de mon 2020 a été l’occasion de repenser, en collaboration avec mon équipe de direction beaucoup plus jeune, comment mon entreprise de théâtre mondiale établie de longue date doit s’adapter et être plus légère dans un monde post-Covid.

J’ai appris que lorsque les choses vont bien – et pour beaucoup de gens, y compris moi, 2020 s’annonçait comme une année record – Dame Nature peut vous arrêter du jour au lendemain, quel que soit votre succès.

Cela a certainement renforcé ma conscience de moi-même que mon instinct le plus fort est d’être un producteur de théâtre ingénieux plutôt qu’un propriétaire de théâtre préoccupé. Cette crise a également approfondi la camaraderie et le respect que j’ai pour mes principaux collègues producteurs des deux côtés de l’Atlantique, car nous avons partagé nos craintes et nos aspirations, tout en nous efforçant de combiner nos forces pour traverser et survivre à cette crise.

Le moment le plus ridicule de ces derniers mois a probablement été d’être sur un appel de zoom (auquel je suis assez désespéré) avec les principaux membres du DCMS et beaucoup de mes collègues de théâtre, lorsque notre système de projection à distance sociale sophistiqué n’a pas fonctionné et notre bulle des producteurs, composés de Sonia Friedman, Michael Harrison et moi-même, avons dû nous asseoir à genoux (toujours complètement masqués!) s’entassant autour d’un petit ordinateur portable comme trois muppets délirants alors que nous discutions des mesures de sécurité pour nous assurer que nos productions pouvaient rouvrir correctement distanciation sociale sûre.

Des choses qui auraient pu être faites différemment: j’aurais aimé être dans une meilleure position dès le début pour avoir aidé beaucoup plus de théâtres un grand nombre de pigistes qui sont tombés à travers le filet de sécurité financière du gouvernement, comme pratiquement aucune des publicités le théâtre s’est vu offrir un financement. Le fait d’avoir pu remonter Les Misérables – le concert mis en scène – m’a permis de réembaucher un bon nombre de personnes touchées dans ma Compagnie.

Elizabeth Day

Auteur et animateur du podcast How To Fail

(Photographie Jenny Smith)

2020 m’a appris que les humains sont beaucoup plus résilients et adaptables que ce que nous nous accordons. Le côté positif a été de passer plus de temps avec mon partenaire. Normalement, nous sommes tous les deux très occupés et nous voyageons beaucoup pour le travail, mais pendant le verrouillage, nous avons été contraints de nous rapprocher et – Dieu merci – nous avons découvert que, oui, nous nous aimions vraiment beaucoup! Nous nous sommes fiancés en août.

Il y a aussi eu des moments amusants, comme quand une collègue m’a envoyé un message privé sur Zoom faisant une blague sur son doigt ressemblant à un pénis, sauf que ce n’était pas un message privé et qu’il était allé à tout le monde à l’appel. Regarder leurs réactions – puis les siennes alors qu’elle réalisait ce qui s’était passé – n’avait pas de prix.

Joe Wicks

Entraîneur personnel et créateur de PE avec Joe

(Joe Wicks, alias The Body Coach / Daniel Hambury)

Je sens que j’ai toujours été destiné à inspirer les jeunes, alors quand PE With Joe est arrivé, c’était un rêve devenu réalité. Je sais que tout le monde à la maison a adoré quand ma fille Indie avait l’habitude de bloquer les séances d’entraînement. Je n’ai jamais su quoi faire, alors nous avons juste décidé de le styliser.

Dans l’ensemble, j’ai appris que rien de matériel que nous pouvons acheter ne peut remplacer le lien réel avec nos amis et notre famille. Même si vous êtes à la maison avec vos enfants et votre femme, votre mère et votre père vous manquent toujours, vos amis et les grands-parents que vous ne voyez pas nécessairement autant.

Ma mère a été dans ma bulle de soutien mais je n’ai pas pu voir mon père, mes neveux, ma famille la plus proche. Le zoom n’est pas le même. Nous devons simplement garder à l’esprit qu’il s’agit d’un moment de l’histoire. Nous allons passer.

Douglas Stuart

(Douglas Stuart, lauréat du Booker Prize for Fiction 2020 / thebookerprizes / . via . Im)

Au début de la pandémie, je m’inquiétais de tous les événements littéraires annulés «en personne». En fait, tout déplacer vers un espace numérique a augmenté l’accessibilité – pas seulement géographiquement – mais je pense que cela l’a rendu plus inclusif pour les gens qui se sont peut-être déjà sentis intimidés ou exclus des cercles littéraires traditionnels. C’est une énorme doublure en argent.

J’ai été partout dans le monde ces derniers mois et je n’ai jamais quitté ce canapé. Je me sens un peu comme Aladdin sur son tapis volant.

J’ai passé dix ans à écrire un livre sans jamais savoir s’il serait publié et encore moins gagner le Booker Prize. Je suppose donc que cette année m’a appris que je devais laisser tomber l’inquiétude ou le doute. Mais même en disant cela, je sais que je mens. Je ne suis rien d’autre que chair et os et doute de moi.

Jon Sopel

Pour moi, la chose la plus drôle qui soit arrivée en 2020 est aussi la chose la plus triste. Ma marraine est décédée et nous avons eu un Zoomeral. C’était à 5 heures du matin, heure des États-Unis, je lui ai rendu hommage et à mi-chemin j’ai réalisé que j’étais en pyjama. J’étais allé à un enterrement en pyjama. C’est la substance d’un rêve anxieux. Je me suis senti énormément bouleversé, puis j’ai éclaté de rire avec la famille après.

Mon fils vit en Australie, ma femme est au Royaume-Uni pour s’occuper de sa mère, donc tout le monde s’est senti très éloigné cette année. Je suis allé en Australie en mars. Ce que j’aurais aimé faire, c’était simplement dire: “Foutre l’élection, foutre mon travail, je vais trouver une belle maison dans le Queensland pour les neuf prochains mois et la monter ici.”

En réalité, j’ai passé beaucoup plus de temps dans mon appartement qu’avant et donc beaucoup de temps dans ma propre entreprise. Je suis une personne assez sociable, mais j’ai redécouvert des choses comme la cuisine, le nettoyage et le repassage, ce que je n’avais peut-être pas fait depuis plusieurs années.

Nimco Ali

Activiste des MGF et co-fondateur de The Five Foundation

(Nimco Ali / ., candidate du Parti de l’égalité des femmes)

J’ai appris que je voulais être dans une relation et avoir des enfants et en tant que femme forte, c’est bien de dire ça, alors j’ai fini par geler mes œufs sur le verrouillage comme une sorte d’auto-investissement.

Normalement, je voyage beaucoup pour le travail et les choses que j’espérais avant sont les choses dont j’ai tellement eu en 2020: le temps de regarder Netflix, plus de temps au lit. Ce que je veux dire, c’est que peut-être que tout ce que vous pensez vouloir n’est pas ce dont vous avez besoin.

Cela dit, je suis resté seul en quarantaine pendant quatre mois, donc je ne vais plus jamais demander de temps pour moi.

Christie Watson

Infirmière et auteur de The Courage To Care

J’ai commencé à écrire à ma fille de 96 ans il y a quelques semaines. Lettres idiotes, généralement banales. Elle est blindée et malentendante, et nous ne nous voyons que par une fenêtre; nous n’avons pas vraiment parlé correctement depuis près d’un an. Les lettres lui apportent une telle joie. J’aurais aimé commencer à lui écrire plus tôt.

Polly Samson

Parolier et auteur du best-seller du Sunday Times A Theatre for Dreamers

(.)

La publication de mon roman Un théâtre pour rêveurs une semaine avant le verrouillage – alors que toutes les librairies étaient fermées – donnait des prévisions sombres. Mais, comme il s’est avéré, une histoire se déroulant parmi la foule bohème sur une île grecque au début des années 60, la révolution culturelle et sexuelle a fourni une évasion pour beaucoup, y compris un octogénaire qui m’a écrit à propos d’être avec Leonard Cohen sur l’île à le temps.

Il y a tellement de choses que j’ai juré d’apprendre au début du verrouillage – parler grec, peindre à l’huile – mais malheureusement, aucune de celles-ci ne s’est concrétisée. Ce que j’ai appris, cependant, c’est comment rester au chaud tout en mangeant et en se réunissant à l’extérieur. Avec quatre générations et divers animaux incompatibles enfermés ensemble, il y a eu de nombreux moments de rire sur le sol.