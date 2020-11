T

La présidence de Trump a été remarquable pour beaucoup de choses et – aussi peu que cela puisse paraître – l’un d’entre eux est l’énorme prolifération des arts et de la culture qui l’entoure. Pour le meilleur ou pour le pire, voici le meilleur et le pire de l’art qu’il a inspiré.

Contrairement au reste d’entre nous, 2020 de Sarah Cooper a été plutôt bonne. La comédienne et auteure a commencé comme une inconnue relative et a fini par être la fière propriétaire de sa propre émission spéciale Netflix. Comment? En publiant une série de synchronisation labiale hilarante sur TikTok, avec Trump et ses divagations moins convaincantes comme cible, elle est devenue virale en lock-out. Ses vidéos jettent les paroles du président dans une lumière surréaliste, exposant la comédie folle de ce qu’il disait. Le spectacle qui en a résulté, Sarah Cooper: Everything’s Fine, comportait beaucoup de synchronisation labiale, mais a prouvé que Cooper était un interprète et écrivain aux multiples talents, bien plus qu’un simple artiste mime.

Ne me mens pas par Barbra Streisand

Streisand elle-même a dirigé la vidéo sur cette ballade plutôt surmenée, qui apparaît étrangement à un moment donné pour dessiner sur Midnight Oil’s Beds are Burning, tandis que les visuels, principalement des photographies fixes et des graphiques en noir, blanc et rouge, semblent s’inspirer du travail d’artistes. Jenny Holzer et Barbara Kruger, peut-être réunies par un sixième ancien sérieux. Pourtant, cela fait passer le point de vue de Streisand, qui soutient Hillary, à savoir que le pantalon de Trump est bel et bien en feu et que Babs n’a littéralement aucune idée de la façon dont lui et ses semblables dorment la nuit. Ce qui est assez juste.

La règle Comey par Billy Ray

Atterrissant en plein milieu de la saison électorale (sur Sky au Royaume-Uni), The Comey Rule a eu l’honneur douteux de présenter la toute première représentation dramatique de Trump. Basé sur l’enquête de 2016 de l’ancien patron du FBI James Comey sur les courriels d’Hillary Clinton, il mettait en vedette un Brendan Gleeson taché de mandarine, méconnaissable dans les prothèses lourdes, comme le Donald. La spéciale en deux parties n’a pas tout à fait donné à Trump la dérive que nous espérions, cependant – le rôle très médiatisé de Gleeson ressemblait davantage à un camée prolongé. Le verdict le plus accablant a peut-être été le silence assourdissant de Trump sur les réseaux sociaux, un homme réputé obsédé par sa propre image, regardant la télévision et tweetant sur ces deux choses.

Amérique par Maurizio Cattelan

L’œuvre «d’art participatif satirique» de Cattelan, réalisée l’année de l’élection de Trump, est une toilette entièrement fonctionnelle en or massif 18 carats d’une valeur de 4,8 millions de livres sterling. Il n’est pas difficile de l’imaginer dans les toilettes d’un appartement penthouse de la Trump Tower. Techniquement, il fait partie de la collection permanente du musée Guggenheim, mais un peu embarrassant, il a été volé au palais de Blenheim, où il était prêté pour une exposition, en 2019. Il est donc probablement fondu depuis longtemps (un processus qui aurait probablement le nécessaire effet désinfectant). Blenheim était surtout ennuyé par les dommages à l’intérieur du bâtiment, causés lorsque les voleurs ont arraché les toilettes du mur.

Couverture du magazine Time, 2 juillet 2018

Il est bien connu que Trump est excessivement fier d’être apparu à plusieurs reprises sur la couverture du magazine Time, dans la mesure où il les a encadrés et affichés sur ses terrains de golf (bien qu’en 2017 la publication ait dû lui demander d’enlever plusieurs contrefaçons, ce qui dit beaucoup) mais même lui préférerait probablement la couverture du 2 juillet 2018 tranquillement accrochée dans le placard à balais. Créé au plus fort de la controverse sur le retrait des enfants migrants de leur famille à la frontière américano-mexicaine, il le montre en train de regarder une fille hondurienne de deux ans en sanglotant, photographiée là-bas par le photographe lauréat du prix Pulitzer, John Moore. Il a été signalé le mois dernier que les parents de 545 de ces enfants n’ont toujours pas été retrouvés.

FDT (F *** Donald Trump) par YG feat. Nipsey Hussle

Une grande partie de la musique anti-Trump qui a surgi au cours des dernières années est dominée par des takedowns lyriques tentaculaires, remplis de métaphores nobles. Il y a certainement une place pour ce genre de chose – les moyens de décrire son règne à la Maison-Blanche ne manquent pas – mais parfois, vous devez simplement passer directement aux choses sérieuses. Répéter les mots «F *** Donald Trump!» dans le refrain de votre chanson est une façon de faire cela. FDT a été libéré par le rappeur de Los Angeles YG à l’approche des élections de 2016, mais est resté d’une pertinence déprimante pour beaucoup. «J’aime les Blancs, mais je ne vous aime pas», rappe-t-il, ajoutant plus tard: «Il m’a fait apprécier beaucoup plus Obama». Cela aide que la chanson elle-même soit un banger absolu – même la foule de MAGA ne pouvait pas nier qu’elle a un crochet incroyablement accrocheur.

Les gens déguisés en Trump samedi soir en direct n’ont rien de nouveau – le sketch américain a fait enfiler des comédiens depuis la fin des années 80. Et bien que chacun d’entre eux ait eu une bonne fissure, aucun n’a réussi comme Alec Baldwin. Quand il est apparu pour la première fois en octobre 2016, au visage de tango et drapé dans un costume mal ajusté, il semblait que le rôle avait été fait pour l’acteur – sa voix était une voix morte, et il maîtrisait les idiosyncrasies de Trump, de ces yo-yoing mouvements de la main vers les lèvres boudeuses (certes exagérées). Ce fut un succès instantané et cela valut à Baldwin un Primetime Emmy en 2017. Le président était moins impressionné. «Le portrait d’Alec Baldwin pue», a-t-il tweeté après la première représentation. Depuis lors, Trump s’est souvent tourné vers les réseaux sociaux pour dénoncer l’usurpation d’identité de Baldwin, apparemment incapable de s’empêcher de regarder.

Le chapeau de chatte de Krista Suh

Bien sûr, cela ressemble un peu à des oreilles de chat, mais ce n’est pas le cas, n’est-ce pas? Tricoté par milliers sur des modèles mis en ligne par l’une des organisatrices Krista Suh pour la Marche des femmes en 2017, le Pussy Hat n’est pas exactement à la hauteur de la mode, mais il a repris le mot après la fuite des remarques de Trump sur la capture des femmes. .. eh bien, vous vous en souvenez. N’en parlons pas. Ce n’est pas le seul beau chapeau qu’il a inspiré – il y a les casquettes rouges MAGA (terriblement amusantes à repérer sur un touriste) et leur homologue, qui se ressemblent beaucoup jusqu’à ce que vous regardiez de plus près et que vous voyiez «Made You Look Black Lives Matter».

C’était un moyen peu probable et peut-être indésirable de devenir célèbre – le rappeur Killer Mike, du duo Run the Jewels, est devenu viral plus tôt cette année avec son discours passionné après la mort de George Floyd. Mais les deux hommes ont toujours été très politiques et immédiatement après l’élection de Trump, ils ont publié 2100 pour résumer ce qu’ils ressentaient. Les premières lignes – «Combien de temps avant que la haine que nous détenons / nous mène à un autre Holocauste?» – donnez plutôt le ton, même si Mike a eu un message plus édifiant plus tard dans le morceau: «Faites l’amour, fumez, kush, essayez de rire fort et vivez longtemps / c’est l’antidote / Vous battez le diable quand vous gardez l’espoir.» Trop juste.

Jules César réalisé par Oskar Eustis

Depuis que le casting de Hamilton a parlé à Mike Pence, The Donald n’a pas causé autant de drame dans un théâtre. En 2017, le Public Theatre de New York a mis en scène une production de Julius Caesar de Shakespeare, avec Trump représenté comme le personnage éponyme. Et, oui – alerte spoiler – il est toujours assassiné à la fin. La controverse et l’indignation ont abondé, les sponsors se retirant et les performances interrompues par des chahuteurs. Fox News était bouleversé. Donald Trump Jr était bouleversé. Dans une interview, son réalisateur, Oskar Eustis, a noté l’ironie qu’une production de 2012 avec Obama en tant que César était passée sans commentaire.

BET Hip Hop Awards 2017 freestyle par Eminem

Ce freestyle excoriant rappelait à quel point l’objectif d’Eminem pouvait être aigu. Prendre en compte tout, de la rhétorique incendiaire de Trump sur les immigrants à son soutien apparent aux suprémacistes blancs, et analyser comment le président détourne l’attention de questions importantes telles que la réforme des armes à feu ou le sort de Porto Rico dévasté par l’ouragan en pleurnichant sur Twitter sur les joueurs de la NFL prenant le genou , c’était probablement prêcher aux convertis, mais ce n’est pas pire pour ça. Et juste au cas où, il a clairement exprimé sa position: «tout fan à moi qui est un de ses partisans, je trace une ligne dans le sable, vous êtes pour ou contre, et si vous ne pouvez pas décider qui vous aimez plus, ou vous êtes divisé, ou à côté de qui vous devriez vous tenir, je le ferai pour vous avec ceci: F *** you!

Make America Great Again par Illma Gore

Preuve que l’art n’a pas besoin d’être beau, ce nu du président de l’artiste Illma Gore, alors âgée de 25 ans, a été réalisé au début de la présidence Trump et est rapidement devenu viral. Dans une tournure d’événements qui est maintenant déprimante et prévisible, Gore a été menacée de poursuites judiciaires si elle tentait de le vendre (elle était inondée d’offres) et a reçu des menaces de mort de la part de fans indignés de Trump (cela montrait leur héros avec un petit pénis). Gore a insisté sur le fait que ce n’était pas destiné à ridiculiser, notant que la taille des organes génitaux ne définit pas le statut. Il n’y a qu’une chose sur laquelle (pour autant que nous le sachions) elle s’est vraiment trompée: ses mains sont trop grosses.

C’est ce qui nous rend super par Bruce Springsteen et Joe Grushecky

Le patron n’a pas caché son mépris pour le président, disant à Rolling Stone dès 2016 que «la république est assiégée par un crétin», et cette chanson, une collaboration entre Springsteen et le leader des Houserockers Grushecky, reprend le Trump les mauvais traitements infligés aux migrants par l’administration. “Certains veulent claquer la porte / Au lieu d’ouvrir la porte / Aw, retournons cette chose / Avant qu’il ne soit trop tard” dit-il, à côté du refrain répété “L’amour peut vaincre la haine / Je sais que c’est vrai / C’est ce qui fait nous super ».

Naufrage par Anne Washburn

La dramaturge américaine Anne Washburn a déclaré que l’indignation suscitée par la production Julius Caesar du Public Theatre l’avait en partie inspirée à écrire son interprétation gigantesque de trois heures sur l’administration Trump. Mise en scène à l’Almeida en 2019, elle a vu un groupe d’Américains libéraux de la classe moyenne essayer de comprendre comment Trump avait été élu. Il a été salué, mais certains l’ont trouvé épuisant – ce qui est probablement une réaction naturelle à l’écoute de trois heures de personnes parler de Trump.