F

Le dernier flirt d’ashion est avec une marque de chaussures qui, en 2010, le Wall Street Journal a qualifié de «vermine» et qui s’est classée la même année 22e dans la liste des «50 pires inventions» du Time Magazine.

Mais les fidèles fans de Crocs n’ont jamais perdu espoir. Parmi la légion de disciples de la marque – les Crocerati – se trouvent une poignée de visages célèbres, notamment Rihanna, Ariana Grande et même la duchesse de Cambridge en 2007.

Depuis leur création en 2002, les sabots en plastique responsables d’induire l’effet Marmite – que vous les aimiez ou les détestiez – ont beaucoup apprécié le voyage. La société a perdu 167 millions de livres sterling en 2008 et en 2014, a annoncé qu’elle devait fermer 100 magasins dans un contexte de baisse des ventes.

Avance rapide de quelques années à peine jusqu’en 2016 et Crocs a vu sa réputation réhabilitée par nul autre que Christopher Kane, qui a intégré les chaussures en plastique dans son défilé printemps / été 2017. «Les Crocs sont sans doute la chaussure la plus confortable», a déclaré Kane, d’origine écossaise, à l’époque. «J’adore le fait qu’elles soient légèrement gênantes et qu’elles puissent être perçues par certains comme laides. Ils ont une forme très naïve et enfantine, ce que j’aime particulièrement quand ils ont l’air très maladroit sur le pied.

«C’est une chaussure très innovante», a déclaré le natif géorgien dans les coulisses après le spectacle, «c’est léger, c’est un moule en mousse monobloc et pour moi, ce genre de techniques et travailler avec ce type de matériaux est très Balenciaga.

(Tie-dye de Christopher Kane, Crocs / IMAXTree incrustés de pierres précieuses)

Suite à leur importance soudaine dans le menu de la mode, Crocs a réussi à rassembler un cadre impressionnant de collaborations. Les musiciens Post Malone, Bad Bunny et plus récemment Justin Bieber se sont tous associés à la marque, la paire jaune canari de Bieber se vendant en un record de 90 minutes.

«Je porte des Crocs tout le temps, donc concevoir ma propre paire est venu naturellement», a déclaré Bieber à Women’s Wear Daily à propos de sa collaboration. «Avec ces Crocs, je me suis concentré sur la création de quelque chose de cool que je voulais porter.»

En effet, les chiffres prouvent que l’odieux est chaud en ce moment: les recherches de Crocs ont augmenté de 32% le mois dernier, selon le moteur de recherche de mode Lyst, qui les a qualifiées de «It shoe» de la saison. Les revenus de la société pour le troisième trimestre ont également augmenté de 36% pour atteindre 80 millions de dollars, par rapport à la même période l’année précédente.

Dans notre nouveau monde axé sur le confort, et à mesure que nous nous rapprochons du lockdown 2.0, c’est définitivement Croc o’clock.