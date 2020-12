Cette année a été beaucoup de choses: mais saviez-vous qu’elle marque une décennie depuis le début de la révolution des rencontres en ligne du millénaire? C’est vrai.

En 2009, il n’y avait pas de glissement, pas de DM, pas de goût, puis de ne pas aimer le post Insta de votre béguin pour lui faire savoir que vous existez toujours.

Puis l’horloge a tourné en 2010 et tout a changé. L’ensemble du lexique de la datation a été réécrit, passant de la simplicité rom-com rencontre-mignonne à un chaos centré sur la technologie que la génération des baby-boomers a réussi à ignorer complètement.

Justin McLeod, PDG et fondateur de Hinge, est d’accord. «Aujourd’hui, les applications de rencontre ont permis à une nouvelle génération de rencontrer des gens en dehors de leurs cercles sociaux immédiats en leur donnant la chance de découvrir avec qui ils sont vraiment compatibles… Je pense que dans la prochaine décennie, les dates de vidéo deviendront le premier rendez-vous de tout le monde. ”

Cela semble sauvage? Nous présentons un dictionnaire de rencontres de la dernière décennie – découpez-le, épinglez-le sur le réfrigérateur et considérez comment l’humanité a évolué (ou régressé?!) En 10 ans.

Pêche au chat – 2010

Pas difficile de voir d’où vient celui-ci – un documentaire de 2010 intitulé Catfish. Alors qu’il faisait à l’origine référence à des escroqueries en ligne allant de la fausse identité à la fraude majeure, cela peut maintenant signifier publier un selfie avec un filtre légèrement trop zélé appliqué. Ou publier une photo sur Hinge avec vos deux très beaux amis sans dire lequel vous êtes (indice: c’est toujours le moins attrayant. Toujours.)

Amis avec avantages – 2011

C’était un terme avant le film Mila Kunis / Justin Timberlake (voir la chanson de 1995 d’Alanis Morissette Head Over Feet), mais le terme est devenu très populaire après le succès de 2011.

Maintenant, c’est le langage de tous les jours pour une relation sexuelle mais pas amoureuse – et généralement, une saga qui se termine par un aimer l’autre et une rupture complète de l’amitié. Seulement généralement.

Date Tinder – 2012

Tinder! A été lancé! En 2012! Dois-je en dire plus? Révolutionnant la scène des rencontres, Tinder a transformé le processus compliqué consistant à rencontrer quelqu’un IRL et à voir où les choses se passent en un jeu de correspondance frénétique – un jeu dans lequel le gagnant peut être récompensé par n’importe quoi, d’une aventure décontractée d’une nuit à une longue et longue aventure. mariage heureux. Après Tinder, nous n’avons jamais regardé en arrière.

Glisser dans les DM – 2013

Oui, Twitter et Facebook avaient des DM avant qu’Instagram ne rejoigne le parti en 2013, mais honnêtement, qui les utilise?

Le processus de glissement dans les DM est un monde loin d’envoyer un message simple – c’est un métier finement perfectionné de conversation douce, de brise-glace à une ligne et d’assumer la confiance d’un homme qui n’a jamais été rejeté de sa vie. . Parce que soyons honnêtes, c’est toujours un homme.

Netflix et chill – 2014

C’est – vous savez – le code. Le code pour inviter quelqu’un, mettre sur un film qui ne vous dérange pas (pensez à The Hangover Part III vibes), et, eh bien, le faire. Il est maintenant si populaire que Ben & Jerry ont donné son nom à une glace – c’est alors que vous savez que vous l’avez vraiment fait.

Fantôme – 2015

Bien sûr, tous ces progrès dans la technologie des rencontres doivent avoir un inconvénient. Et c’est ça – la facilité avec laquelle vous pouvez, après trois dates réussies et un bref shag, faire semblant de n’avoir jamais existé et tomber de la surface de la terre. Facile, oui – mais gentil avec votre date, non. Dites-leur simplement que vous ne sentez pas d’étincelle et évitez tout le chagrin, s’il vous plaît.

F * ckboys – 2016

Maintenant, cette race particulière d’hommes existe depuis la nuit des temps – ils ont juste porté diverses apparences (je suis presque sûr que le Dandy était l’un des premiers prédécesseurs du f * ckboy).

De nos jours, le f * ckboy est un homme qui n’a aucun respect pour les femmes et qui a pourtant besoin d’elles constamment – qui compte sur elles pour le sexe et pour subvenir à ses besoins émotionnels, mais ne s’engagerait jamais à rien de plus parce qu’il “ n’est tout simplement pas dans le bon endroit pour une relation ». Évitez cet homme à tout prix.

Cuffing saison – 2017

Sélectionnée comme le mot de l’année par Collins en 2017, la saison des menottes est la période pendant laquelle les gens commencent à chercher quelqu’un avec qui ils peuvent passer les mois d’hiver.

Quelqu’un à emmener au Winter Wonderland, à faire des excursions dans un pub chaleureux et à partager un dîner M&S pour deux pour 12 £. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours les vider juste à temps pour les vacances de la fille à Mykonos l’été prochain.

Micro-triche – 2018

Il est révolu le temps où une affaire est découverte par une paire de sous-vêtements oubliée dans une boîte à gants de voiture (cela s’est-il déjà produit?). De nos jours, l’infidélité est entièrement en ligne – et il est plus facile de commettre que vous ne le pensez. Entrez micro-tricherie, le petit nom sournois des petits actes de transgression sournois.

Vous avez aimé la photo de bikini d’un ex? Micro-triche. Toujours sur Hinge sept mois après le début de votre relation? Certainement micro-triche. Essentiellement, tout ce pour quoi vous vous sentiriez un peu coupable si votre partenaire le voyait, vous ne devriez pas le faire. Ai-je vraiment besoin de vous dire ça?

La date Zoom – 2020

Zoom devait être sur cette liste quelque part, et pour cela je suis vraiment désolé. Mais qui pourrait oublier les premiers jours de la pandémie, où les gens transféraient de l’argent à leur date pour acheter une bouteille de vin au magasin du coin, puis s’asseyaient maladroitement à leur bureau et se saoulaient essentiellement seuls? Je ne peux certainement pas.

Espérons que ce terme sera laissé en 2020 et nous pouvons prétendre qu’il n’a jamais existé. En avant et en haut, 2021.