L’une des mannequins préférées sur les réseaux sociaux a décidé de montrer sa frustration à travers une vidéo sur son compte Instagram, on parle du spectaculaire Ana Cheri, qui à travers un petit Maillot de bain en deux morceaux il a suscité de grandes passions chez ses fans, provoquant sûrement plus que des soupirs.

Connue pour ne pas avoir honte de montrer sa silhouette, Ana Cheri ravit constamment l’élève de ses millions de fans, grâce au fait qu’elle partage continuellement du contenu sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram où elle montre ses tenues serrées ou minuscules.

Comme vous le savez bien, modèle américain Un homme de 34 ans a décidé de lancer une page privée où il partage du contenu exclusivement pour les adultes, donc chaque opportunité qu’il a dans ses publications apparemment “superficielles” sur Instagram, il ne manque pas une occasion de promouvoir une autre de ses entreprises.

Et nous parlons d’entreprises spécifiques, car pour accéder au contenu de Ana Cheri Vous devez être abonné à sa page et payer une redevance mensuelle, la mannequin et femme d’affaires a également fait la promotion de plusieurs lignes de maillots de bain, dont elle porte peut-être l’une des dernières publicités sur lesquelles elle travaille, même si elle est encore plus liée à tout le truc de remise en forme.

Peut-être que vous ne le saviez pas mais Ana Cheri est une coach fitness, elle a d’autres comptes sur Instagram où elle donne des conseils et quelques astuces sur la nutrition et les exercices, dans lesquels elle peut facilement suivre ou aussi acquérir le service qu’elle propose, elle a aussi une ligne de vêtements de sport qui vous aidera à mieux faire vos exercices.

Vous savez sûrement déjà que le mannequin adore s’exhiber (comme dans le cas de la vidéo récente) où elle apparaît sur une balançoire sur la plage, au début de la vidéo, elle est devant lui montrant ses charmes mais dans les scènes suivantes, elle apparaît au-dessus de la balançoire Ensuite, la caméra se concentre sur l’un de ses plus grands charmes ou du moins celui qui le fascine le plus à montrer dans ses photos ou vidéos.

C’est incroyable et même mignon de voir le modèle Ana Cheri toujours avec un sourire coquin, montrant en particulier chaque centimètre carré de son être, encore plus quand elle le fait avec peu de vêtements et même à certaines occasions je l’ai fait sans aucun vêtement, mais ce sont de rares occasions.

Quand il fait nuageux, il fait beau! éclaboussures et se balançant le week-end Joyeux vendredi! », fait partie de la description.

Comme d’habitude, les commentaires soulignaient encore sa beauté à travers des mots et des phrases légèrement risqués, en revanche, un autre segment d’internautes a décidé de simplement placer des cœurs, également de mettre des flammes et des petits visages avec des yeux de cœur, en plus de répéter l’un et l’autre. Tu vois comme elle était belle

Le message qu’il a rédigé avant cette formidable vidéo était une recette de barres à l’avoine et aux pommes cuites au four, ce n’est pas la première fois qu’il partage une délicieuse recette qui vous aiderait parfaitement à rester en ligne, mais en même temps vous donnerait ces envies, non ça ne fait aucun doute que Ana Cheri se soucie de ses followers, il vous invite toujours à en savoir un peu plus sur sa routine et ses propres recettes.

À certaines occasions, le mannequin et la femme d’affaires ont été confondus avec d’autres grands modèles de l’environnement, vous pouvez reconnaître certains noms tels que le mannequin britannique Demi Rose, Joselyn Cano le soi-disant «mexicain Kim Kardashian» et le mannequin russe Anastasia Kvikto, tous vivant aux États-Unis. et ils ont des millions d’abonnés sur leurs comptes de médias sociaux respectifs.

