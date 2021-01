De la plage Anastasia Kvikto montre ses courbes en maillot de bain | Instagram

Il ne fait aucun doute que rapidement le nom de Anastasia Kvikto a beaucoup sonné ces dernières semaines, il y a longtemps, il a partagé une vidéo où il apparaît en train de marcher sur la plage avec un flirt Maillot de bain de deux pièces que sûrement plus d’une personne a réussi à hérisser la peau rien qu’en la voyant montrer ses courbes tout en portant son petit maillot de bain.

Le mannequin est également connu sous le nom de “Le Russe Kim Kardashian”, c’est sans doute plus qu’évident, elle a gagné ce surnom des internautes grâce à sa silhouette voluptueuse qui attire tellement l’attention des internautes.

Il y a quelques années, Anastasia Kvikto a déménagé aux États-Unis avec l’idée de devenir mannequin professionnel, peut-être pendant les premières années selon certaines rumeurs, elle a eu des complications précisément à cause de ses charmes qui, comme vous vous en souvenez, sont assez grands, donc certains les entreprises ont décidé de le rejeter.

À cause de cela Anastasia Kvikto Elle a décidé que loin de sombrer dans la dépression ou de se laisser dépasser, elle ferait de ses courbes précisément sa marque de fabrique, et depuis un certain temps, les femmes aux grandes courbes sont devenues la chose la plus désirée sur Internet.

Actuellement, le mannequin russe vit à Los Angeles en Californie, mais quand elle a déménagé pour la première fois dans le pays, elle vivait à Miami, en Floride, appréciant les saveurs et les rythmes latins qui abondent tant et qu’en passant, dans une interview, elle a révélé qu’elle les aimait beaucoup.

Il y a quelque temps, il a ravi l’élève de ses admirateurs avec une vidéo où il apparaît en train de marcher sur la plage montrant tous les angles de sa silhouette exquise, il porte un maillot de bain deux pièces que quand vous le voyez immédiatement, vous pensez qu’il est assez petit et bien sûr, tout vêtement qui Anastasia Kvikto l’utilisation semble plus petite qu’elle ne l’est.

Que tu es belle avec le vélo! Ni et très belle, ne change jamais et ne m’oublie pas », a écrit l’un de ses fans.

Anastasia a des admirateurs à travers le monde, cela peut être corroboré car dans sa boîte de commentaires on trouve toutes sortes de langages, ce n’est pas une surprise qu’une femme aussi belle qu’elle parvienne à éveiller des passions à travers le monde.

Avec seulement 25 ans la belle modèle russe Elle s’est consacrée à la promotion de diverses entreprises sur son compte Instagram officiel où elle compte 11 millions 900000 abonnés, qui continuent d’augmenter de jour en jour, sur son compte, vous pouvez la trouver sous le nom d’Anastasiya_Kvikto.

Bien que certains internautes affirment que malgré une si belle silhouette, cela a été le résultat de plusieurs chirurgies esthétiques, compte tenu de ces rumeurs Anastasia Kvikto Il a mentionné dans des interviews que, contrairement à ce qu’ils pensent, toute sa silhouette est tout à fait naturelle, il a obtenu des résultats en faisant beaucoup d’exercice, qu’en pensez-vous? Pensez-vous qu’il soit possible qu’il ait recours à des arrangements esthétiques.

À l’heure actuelle, il est courant pour les mannequins de recourir à des techniques pour rehausser encore leur beauté, donc certains internautes y sont déjà habitués, cependant il y aura toujours des gens qui critiqueront cela malgré cela, le beau mannequin ne change pas de position face aux commentaires qui sont venus faire.

Jusqu’à présent, aucune autre information n’a été partagée sur la vie personnelle d’Anastasia, apparemment, elle préfère garder anonymes beaucoup de ses activités et sa propre famille, il est probable que ses fans la voient simplement sur des photos et des vidéos suffiront, cependant, nous ne perdons pas espoir de la connaître un peu plus à l’avenir.

