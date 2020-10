De moins en moins couverte, Celia Lora gaspille la beauté avec une superbe photo | INSTAGRAM

Le célèbre modèle et pilote mexicaine, Celia Lora, a passé un long moment à vous inviter sur sa page exclusive mais cette fois elle a fait les choses en grand, puisqu’elle s’est dépouillée de tout pr3nda pour prendre cette photo promotionnelle qui a eu un grand impact sur les réseaux sociaux.

Bien que beaucoup s’assurent que ce n’est rien de nouveau, puisque la plupart de ceux qui le savent savent qu’ils aiment prendre des photos comme ça, mais les vrais fans apprécient chacune d’elles et bien plus encore si elle est nouvelle qu’ils n’ont jamais vue auparavant.

L’instantané a réussi à rassembler plus de 116000 likes rapidement, quelques heures à peine après son téléchargement, le tout grâce à son excellent charisme l’école a fait sa popularité augmenter de façon exponentielle.

Si beaucoup étaient ravis de l’image, ils ont également cherché un moyen de commenter, cependant, ils ont fini par rester avec le désir, puisque la jeune femme continue de fermer la boîte de commentaires, tant de personnes viennent lui envoyer leurs pensées par message direct.

Il ne faut pas oublier que Celia Lora participe actuellement à une émission de téléréalité appelée BARAK: l’expérience, à laquelle participent 6 influenceurs, restés à l’intérieur d’une cabine pratiquant différentes activités censées permettre aux utilisateurs de vivre des expériences paranormales, parmi les participants les plus en vue est Lizbeth Rodríguez, une autre fille tout aussi controversée que Celia et donc qui étaient une excellente combinaison pour le divertissement.

Parmi ces activités figurent Ouija, un jeu dans lequel des esprits ou peut-être d’autres choses sont censés être contactés, pour lequel ils ont provoqué beaucoup d’émotion mystérieuse, voire de la peur chez ceux qui ont décidé de désactiver l’accès et de regarder toute l’émission de télé-réalité parce que Il est à noter que c’était gratuit au début, mais qu’il a ensuite nécessité un abonnement.

La fille d’Alex Lora del Tri ne participe pas seulement à ce projet, mais elle participe également avec MTV à son programme stellaire Consultorio del amor avec Celia Lora, où elle reçoit des questions et des anecdotes de ses fans sur un sujet spécifique. , qui place sur instagram parlant également de leurs expériences amusantes.

Les vidéos sortent tous les vendredis et elles sont assez divertissantes et amusantes, tout cela grâce à sa personnalité décontractée.

C’est la raison pour laquelle de nombreux internautes aiment regarder ces émissions, car en plus d’être très jolis et voluptueux, ils aiment les blagues et la façon dont ils traînent.

Outre sa collaboration avec MTV, Celia cherche également à nous divertir via sa chaîne YouTube officielle, où elle télécharge des vidéos sur des sujets autres que ceux qu’elle fait sur Mtv, cherchant toujours à nous offrir des minutes de divertissement, car elle sait qu’il y en a beaucoup qui le sont. en attendant que quelque chose monte pour l’observer et le commenter.

La jeune femme se consacre à satisfaire ses fans avec de nouvelles photographies et nous invite également sur sa page de contenu exclusif, où vous trouverez des vidéos instantanées personnalisées et bien plus encore, mises en valeur en étant plus détaillées que ce que nous pouvons voir sur son Instagram officiel, en là où ça en soulève déjà un peu un peu risqué, on peut imaginer ce qu’il y a.

Dans cette situation mondiale, aider les gens a été sa priorité, grâce à ses chiffres et à la grande attention qu’il a su porter, partageant des états dans lesquels il promeut divers produits et entreprises, une activité assez noble qui a montré que il a un grand cœur et n’est pas seulement une personne d’apparence.