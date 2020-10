Un nouvel appel effrayant servant de preuve dans l’affaire contre Lori Vallow Daybell pour la disparition de ses enfants, JJ Vallow, 7 ans, et sa sœur de 16 ans, Tylee Ryan, est rendu public. Après l’annonce en décembre 2019 de la disparition des deux enfants de Rexburg, Idaho, les soupçons sont instantanément tombés sur Lori et son nouveau mari, Chad Daybell, qui sont partis pour Hawaï au milieu de la recherche nationale.

Des détails ont lentement émergé sur les prétendues croyances apocalyptiques du couple et les inquiétudes selon lesquelles JJ et Tylee étaient devenus des «zombies», ce qui semblait encore plus insidieux lorsque les autorités ont retrouvé les restes des deux enfants enterrés dans la cour du Tchad, et les deux Daybells sont en prison en attendant d’être jugés pour complot en vue de détruire. , modifier ou dissimuler des preuves de leurs rôles présumés dans l’élimination des corps des enfants.

Dans un nouvel épisode de 48 heures intitulé “Les derniers jours de JJ et Tylee”, un enregistrement secret réalisé par l’ancienne meilleure amie de Lori, Melanie Gibb, et joué à l’audience préliminaire de Chad en août semble montrer le couple prenant part à une reprise. après que la police ait effectué un contrôle de l’aide sociale pour JJ en novembre 2019. Après que Lori a dit à la police qu’il était avec Gibb en Arizona, Gibb dit qu’elle a reçu un appel de Chad lui disant de ne pas parler à la police avant que Lori lui demande de mentir et de dire que JJ était avec elle et que les deux venaient d’aller au cinéma. “Je n’étais pas d’accord avec ça parce qu’elle a dit quelque chose à la police qui n’était pas vrai”, aurait déclaré Gibb. “J’avais une très mauvaise sensation dans l’estomac et je me sentais très secouée (sic) par cela.”

Le 8 décembre, elle a secrètement enregistré un appel à ses deux amis alors qu’elle les confrontait à propos des enfants, ce qui est devenu un élément de preuve clé. “JJ est-il en sécurité?” Gibb demande pendant l’appel, ce à quoi Lori répond: “Il est en sécurité et heureux.” Quand Melanie semble ne pas adhérer, Lori essaie de la convaincre de continuer à rester fidèle à elle, en lui disant: “Je t’aime de tout mon cœur, et je l’ai toujours, et je t’aimerai toujours.” Mélanie répond: “J’apprécie ces mots, mais si tu m’aimes vraiment, tu n’aurais pas dit à la police que j’avais JJ avec moi. Ce n’est pas ce que fait un ami.” Gibb a ensuite remis la cassette à la police, qui a rapidement annoncé que JJ et Tylee étaient portés disparus et en danger.