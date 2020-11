De nouveaux messages suggèrent que Belinda et Nodal vivent déjà ensemble | Instagram

La relation de Belinda et Nodal Aujourd’hui plus que jamais, cela génère des attentes après avoir indiqué que le couple annoncerait leur engagement supposé ces jours-ci, alors maintenant, de nouveaux messages offriraient plus d’indices sur leurs dernières étapes.

C’était le compte Instagram du chanteur Christian nodal qui a aujourd’hui retenu l’attention des fans après une série de messages indiquant que l’artiste ne vit plus dans la maison de ses parents, l

Immédiatement, les versions ont souligné qu’il aurait pu déménager avec sa petite amie, l’artiste pop Belinda avec qui il avait déjà annoncé des plans de mariage.

Il y a trois jours, la mère et la sœur de l’interprète musical régional mexicain ont écrit une série de messages laissant entendre qu’ils ne partageaient plus le même toit.

Une photographie qui a volé le cœur de plusieurs de ses adeptes où l’interprète de “Au revoir mon amour“apparaît à côté d’un beau et fidèle compagnon à quatre pattes, son chien qu’il appelle” Zoro “.

Zorito me manque plus que vous :(, a écrit @Amely_gn, la sœur de Nodal.

Mais sans aucun doute, celui qui apporterait le plus d’indices était celui publié par la mère de la chanteuse, Christy, qui a laissé entendre qu’elle ne voyait plus son fils si souvent.

Ils nous manquent pa! @nodal, a écrit la mère de l’interprète.

Les messages éveillent les soupçons de Christian Nodal et Belinda. Instagram

Il est à noter que ces messages ont été supprimés de la publication afin qu’ils n’apparaissent plus pour le moment.

Pendant quelques jours, il a été annoncé que le gagnant de la dernière émission de télé-réalité “La voix du Mexique«Il aurait donné un manoir à la chanteuse Belinda, ceci après que Nodal eut exprimé son intention de l’emmener vivre avec lui au début de leur relation.

En revanche, la présence du virus aurait empêché bon nombre des projets que le couple annoncerait au début, notamment leurs fiançailles et même un mariage.

Mais jusqu’à aujourd’hui, aucun des deux n’est sorti pour confirmer ou nier s’ils sont toujours debout ou n’ont plus l’intention de continuer à formaliser leur relation.

Les versions vont et viennent car face au silence des deux et les quelques instants qu’ils partagent ensemble jusqu’à aujourd’hui ont amené même leurs adeptes à revenir aux premières théories qui disaient que le sentiment entre eux ne durerait que quelques mois puisque tout faisait partie d’une stratégie de publicité, ou ce sera que Belinda et Nodal pourront encore surprendre leurs fans.

Pendant ce temps, il n’y a plus de rapports sur la propriété présumée jusqu’à présent, ceci après que la journaliste Elisa Beristain a elle-même révélé l’existence de la propriété, dans laquelle apparemment, l’artiste de 21 ans n’épargnerait aucune dépense pour consentir à son petite amie.

A travers la chaîne «Youtube» «El Borlote», Beristain révèle que la propriété est évaluée à 670 000 $, est très luxueuse et est située dans un quartier «très privé» à Sonora.

À travers une vidéo et une publication dans laquelle le journaliste du divertissement a souligné que la star «a déjà commencé à l’arracher».

Selon Elisa, Nodal ne serait pas en reste en montrant à sa petite amie qu’il est aussi un petit ami très splendide et que Lupillo Rivera n’est pas seulement capable de réaliser ces détails, souligne-t-il.

La maison luxueuse que le chanteur d’origine espagnole a reçue par Rivera, est évaluée à 4,5 millions de dollars, avec 8229 pieds carrés, cinq chambres, sept salles de bains, piscine, jacuzzi, grands vestiaires sont quelques-uns des luxes qu’il a dans son intérieur.

La publication révélerait également que l’amant de Beli lui demanderait de décorer la propriété afin qu’elle puisse imprimer son propre style, aussi bien ou plus gâté.