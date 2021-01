S

Les scientifiques ont appelé à la prudence concernant les nouvelles données liant la variante britannique de Covid à une mortalité plus élevée car ils ont suggéré que cela ne «change pas la donne» en termes de gestion de la pandémie.

«Je dois vous dire que nous avons été informés aujourd’hui qu’en plus de se propager plus rapidement, il semble qu’il y ait des preuves que la nouvelle variante qui a été identifiée pour la première fois à Londres et dans le sud-est peut être associée à un degré de mortalité plus élevé, », A déclaré le Premier ministre.

Le scientifique en chef Sir Patrick Vallance a expliqué que si, en moyenne, l’ancienne variante pouvait entraîner la mort de 10 hommes sur 1000 dans la soixantaine ayant attrapé le virus, la nouvelle variante pourrait en tuer 13 ou 14 sur 1000.

Les scientifiques du Groupe consultatif gouvernemental sur les menaces de virus respiratoires nouvelles et émergentes (Nervtag) ont déclaré qu’il y avait une «possibilité réaliste» que la variante soit associée à un risque accru de décès.

Mais l’un des co-auteurs du briefing, le professeur Graham Medley, a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: “La question de savoir si c’est plus dangereux en termes de mortalité, je pense, est encore ouverte.”

Il a ajouté: “En termes d’aggravation de la situation, cela ne change pas la donne. C’est une très mauvaise chose qui est légèrement pire.”

Coronavirus infectant une cellule – En images

Coronavirus infectant une cellule

EPA

Une image capturée et rehaussée par la couleur au centre de recherche intégré (IRF) du National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) à Fort Detrick, Maryland, USA et mise à disposition par les National Institutes of Health (NIH) montre une micrographie électronique à balayage colorisée d’une cellule apoptotique (rouge) fortement infectée par les particules du virus SRAS-COV-2 (jaune)

EPA

Le virus SARS-COV-2 commence le processus d’infection du cytoplasme de la cellule, à l’intérieur duquel se trouve le noyau, responsable du stockage du matériel génétique de la cellule

EPA

Les particules du virus SARS-COV-2 après infection et réplication virale à l’intérieur de la cellule (cercle blanc dans le coin gauche)

EPA

Une série de taches sombres, qui sont des particules virales du virus SARS-COV-2, essayant d’infecter le cytoplasme de la cellule, à l’intérieur duquel se trouve le noyau, responsable du stockage du matériel génétique de la cellule

EPA

Une flèche pointant vers une nouvelle particule de coronavirus attachée aux membranes cellulaires, affichant son pic de glycoprotéine typique “ corona ” sur la surface virale (publiée le 02 avril 2020), vue sur une image au microscope électronique, le premier portrait en noir et blanc du SRAS-CoV2 virus, qui cause la maladie COVID-19

EPA

Une image capturée et rehaussée par la couleur au centre de recherche intégré (IRF) du National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) à Fort Detrick, Maryland, USA et mise à disposition par les National Institutes of Health (NIH) montre une micrographie électronique à balayage colorisée d’une cellule apoptotique (violette) fortement infectée par des particules du virus SARS-COV-2 (jaune)

EPA

Le Dr Mike Tildesley, professeur agrégé à l’Université de Warwick a également déclaré qu’il était trop tôt pour dire avec certitude si la nouvelle variante était plus meurtrière.

S’exprimant à propos des commentaires du Premier ministre selon lesquels la variante pourrait être jusqu’à 30% plus mortelle, le Dr Tildsley a déclaré: “Il n’est pas certain que ces 30% soient vraiment ce que nous voyons … les premiers signes sont inquiétants, mais nous en avons besoin. plus de semaines [worth of data]. »

Il a déclaré à Sky News que les données «pourraient continuer à refléter ce que nous voyons déjà, qu’elles sont plus transmissibles et plus mortelles, mais c’est possible à mesure que nous obtenons plus de données que cela puisse aller dans l’autre sens».

Le professeur Peter Horby, qui préside le Nervtag, a déclaré que les gens devaient mettre «en perspective» les données montrant une augmentation des taux de mortalité de la nouvelle variante britannique du coronavirus.

«Les données initiales ne suggéraient pas que c’était plus grave que l’ancien virus, mais maintenant les données ont commencé à arriver, un certain nombre de flux de données qui arrivent suggèrent qu’il pourrait y avoir une légère augmentation du risque de décès. », A-t-il déclaré à BBC Breakfast.

Boris Johnson: certaines preuves que la variante britannique est plus mortelle que le virus original

«Il y a certaines limites dans les données, nous devons donc être prudents avec les interprétations, mais il est important que les gens comprennent que nous regardons ceci et cela peut être vrai.

«Si vous considérez cela comme un changement relatif comme 30 ou 40%, cela semble vraiment mauvais, mais un grand changement dans un très petit risque le fait passer d’un très petit nombre à un nombre légèrement plus grand, mais toujours très petit, donc pour la plupart les gens, le risque est très, très faible.

«Les gens doivent mettre cela en perspective. Il s’agit d’un risque pour certains groupes d’âge et ce risque peut avoir augmenté, mais pour la plupart des gens, ce n’est toujours pas une maladie grave. »

Mais le professeur Horby a reconnu que les nouvelles données devraient être prises «très au sérieux».

«C’est un virus désagréable. Cela nous jette des choses qui sont désagréables et nous allons devoir les gérer », a-t-il déclaré.

Le professeur Horby a défendu la décision du gouvernement d’annoncer les nouvelles sur les taux de mortalité de la nouvelle variante, en disant: «Je pense qu’un principe très important est la transparence.»

Une personne adopte un panneau de coronavirus du gouvernement “ Agissez comme si vous l’aviez ” sur Old Christchurch Road à Bournemouth

«Les scientifiques étudient la possibilité d’une augmentation de la gravité… et après une semaine d’examen des données, nous sommes arrivés à la conclusion que c’était une possibilité réaliste», a-t-il déclaré.

«Nous devons être transparents à ce sujet. Si nous n’en parlions pas aux gens, nous serions accusés de le dissimuler.

«Ce que nous devons faire, c’est faire passer ce message et le mettre en contexte, de sorte qu’au lieu de gros titres disant une augmentation de 30% du risque, nous devons expliquer cela en termes de risque absolu que nous pouvons voir et aussi expliquer les incertitudes.»

Le directeur médical de Public Health England, le Dr Yvonne Doyle, a déclaré que davantage de travail était nécessaire pour déterminer si la variante était plus mortelle.

«Il existe des preuves, mais ce sont des preuves très précoces. Il s’agit d’un petit nombre de cas et il est bien trop tôt pour dire que cela se produira réellement », a-t-elle déclaré à Today.

Le professeur Horby a averti que le contrôle complet d’autres variantes internationales de coronavirus à l’avenir serait «presque impossible» mais que certaines mesures ralentiraient leur mouvement.

Mais il a convenu que le Royaume-Uni serait plus sûr «d’un point de vue scientifique» si davantage de mesures étaient mises en place.

«Il est certain que des mesures telles que des quarantaines plus strictes et le fait de placer les gens dans des hôtels pendant de longues périodes auront un impact et c’est au gouvernement de décider s’il pense que leur imposition vaut les avantages qu’ils sont susceptibles de voir», a-t-il déclaré.