N

De nouvelles règles exigeant que les personnes arrivant en Angleterre aient un test de coronavirus négatif ont été retardées pour donner aux voyageurs le temps de se préparer.

Le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a annoncé la semaine dernière que les passagers arrivant en Angleterre par bateau, train ou avion – y compris des ressortissants britanniques – devront être testés négatifs pour Covid jusqu’à 72 heures avant de quitter le pays de départ.

Dans une déclaration sur Twitter, M. Shapps a déclaré: Pour donner le temps aux arrivées internationales de préparer les passagers, ils devront fournir la preuve d’un test Covid-19 négatif avant le départ pour l’Angleterre à partir du LUNDI 18 JANVIER à 4 heures du matin.

Les voyageurs devront présenter la preuve d’un résultat de test négatif à leur transporteur à l’embarquement tandis que les forces frontalières britanniques effectueront des contrôles ponctuels à l’arrivée.

Les nouveaux arrivants qui ne respectent pas les règles s’exposeront à une amende minimale de 500 £, tandis que l’opérateur qui les a transportés sera également condamné à une amende.

Les passagers devront toujours être mis en quarantaine pendant 10 jours, quels que soient les résultats de leurs tests.

Les voyageurs devront passer un test approuvé au niveau international et les directives publiées par le ministère des Transports indiquent qu’ils pourraient inclure des tests PCR, des tests sur écouvillon nasal et de la gorge qui prennent entre 12 et 24 heures pour renvoyer les résultats.

Les tests d’amplification isotherme à médiation par boucle (LAMP), qui peuvent renvoyer des résultats en deux à trois heures, et les tests d’écoulement latéral qui génèrent des résultats en moins de 30 minutes sont également acceptables.

en relation

Les résultats peuvent être produits sous forme de documents physiques ou par courrier électronique ou texte, mais doivent être en anglais, français ou espagnol. Les traductions ne seront pas acceptées.

Les ressortissants britanniques qui tentent de rentrer chez eux et dont le test est positif ne doivent pas voyager et doivent suivre les directives locales dans leur pays d’accueil et contacter le consulat le plus proche s’ils ont besoin d’aide.

L’Écosse devrait également adopter la même approche vis-à-vis des voyageurs internationaux, tandis que le Pays de Galles et l’Irlande du Nord devraient annoncer leurs propres plans de tests avant l’arrivée dans les prochains jours.