Les variantes de l’ovid-19 sont comme faire appel à un remplaçant énergique dans la seconde moitié d’un match de football pour battre un adversaire, a déclaré l’Organisation mondiale de la santé.

Mais le Dr Michael Ryan, directeur exécutif des urgences sanitaires de l’OMS, a déclaré qu’il pensait que la maladie était contrôlable.

Le Japon a signalé une nouvelle variante du coronavirus au cours du week-end pour s’ajouter aux autres découvertes pour la première fois dans le Kent et en Afrique du Sud.

M. Ryan a accusé une mixité sociale accrue et une réduction de la distance physique.

Il a comparé l’impact des nouvelles variantes à une substitution tardive de football, déclarant lors d’une conférence de presse de l’OMS: «C’est comme ajouter une substitution dans la seconde moitié d’un match de football.

«Cela ne change pas les règles du jeu. Cela ne change pas ce que vous faites, mais cela donne au virus une nouvelle énergie, un nouvel élan.

«Cela ajoute au défi auquel vous êtes confronté car l’opposition fait venir de nouveaux joueurs sur le terrain. Cela ne change pas les règles du jeu. Cela ne change pas ce que nous devons faire pour gagner. Cela change simplement la force de l’adversaire.

La réponse est de «redoubler d’efforts» pour lutter contre le virus, a-t-il ajouté.

Le Dr Ryan a noté que le gouvernement, les autorités et la communauté de son Irlande natale ont pris des «mesures immédiates» au cours des deux dernières semaines et que les chiffres de la positivité de la maladie commencent à baisser.

Les laboratoires effectuent également une surveillance «superbe» de la nouvelle souche de virus, a-t-il ajouté.

Il a averti que de nouvelles variantes «peuvent émerger et vont émerger» et qu’un cadre de suivi complet est nécessaire pour garder un œil sur celles-ci et s’assurer que les mesures sont adaptées en cas de besoin.

Le Dr Ryan a déclaré: «À l’heure actuelle, il n’y a aucune preuve que les variantes entraînent un élément de gravité.

«Il y a des preuves que les variantes peuvent augmenter ou augmenter la transmission et dans un certain sens donner une transmissibilité supplémentaire au virus.»

Les données du NHS England ont montré qu’il y avait 32 070 patients atteints de Covid-19 dans les hôpitaux anglais à 8 heures du matin lundi. Ce chiffre est en hausse de 20% par rapport à la semaine dernière et de 81% depuis le jour de Noël.

529 autres personnes sont décédées dans les 28 jours après avoir été testées positives pour le coronavirus lundi, portant le total britannique à 81 960 – bien que des chiffres distincts montrent qu’il y a maintenant eu 97000 décès impliquant Covid-19 au Royaume-Uni.

Le Dr Maria Van Kerkhove, responsable technique de l’OMS sur Covid-19, a déclaré: «Nous avons perdu la bataille parce que nous avons changé nos modèles de mélange de l’été à l’automne (automne) et en particulier autour des vacances de Noël et du Nouvel An.

«Le nombre de contacts entre les individus et leurs familles a considérablement augmenté pendant les vacances de Noël et du Nouvel An et cela a eu un impact direct sur la croissance exponentielle que vous avez constatée dans de nombreux pays.

«Une partie de la croissance exponentielle que vous avez constatée dans les pays est presque verticale, même pas oblique – mais cela ne signifie pas que nous avons perdu la bataille.»

Elle a appelé les gens à limiter leurs contacts avec les autres en dehors de notre famille immédiate, à garder leurs distances physiques avec les autres et à porter des masques.

Les gouvernements doivent également créer un «environnement favorable» pour que les personnes à qui l’on demande de rester à la maison puissent le faire sans se soucier de la garde des enfants ou de mettre de la nourriture sur la table.

Elle a déclaré que la capacité des personnes à être correctement mises en quarantaine doit être soutenue alors que les vaccins mettent du temps à être mis en ligne et que les systèmes doivent aider les gens à limiter les contacts avec les autres tout en leur permettant de rester socialement liés à leurs proches.