Un nombre croissant de jeunes souffrant de troubles de l’alimentation sont référés pour une aide urgente, a déclaré aujourd’hui le chef du NHS.

Sir Simon Stevens a souligné que des millions de plus seraient dépensés pour améliorer les services pour ces personnes.

L’épidémie de Covid-19, avec trois verrouillages, affecte la santé mentale de nombreux jeunes, selon les experts, entraînant notamment des troubles de l’alimentation pour certains d’entre eux.

Donnant des preuves au comité de la santé et des soins sociaux des Communes, Sir Simon a déclaré: «Le domaine, franchement, dans les services de santé mentale où nous constatons une pression réelle, est l’augmentation des références urgentes aux services de troubles de l’alimentation.

«Bien que nous ayons eu des améliorations dans l’accès à ces services au cours des dernières années, ils sont maintenant vraiment sous pression.

«Nous avons 500 millions de livres supplémentaires que le chancelier a mis à disposition dans le dernier examen des dépenses pour investir pour ces besoins supplémentaires en santé mentale au cours de l’année prochaine et ces services de troubles de l’alimentation pour les jeunes seront en tête de file pour cela. ”

Les médecins ont averti le mois dernier que les cas d’anorexie et d’autres troubles de l’alimentation avaient quadruplé dans certaines zones de l’épidémie de coronavirus au cours de laquelle de nombreux enfants ont été absents de l’école pendant de longues périodes.

Dans certains cas, les enseignants ont été les premiers à soulever des inquiétudes concernant la perte de poids ou le développement d’un autre trouble alimentaire chez les jeunes, ce qui ne se produit pas avec la fermeture des écoles pour la majorité des élèves.

Le verrouillage a également affecté la capacité des gens à faire de l’exercice, à rencontrer des amis et à faire du sport.

Des centaines de milliers d’étudiants universitaires ont également été empêchés de visiter leurs maisons.

On pense que moins de rencontres en personne avec des professionnels de la santé ont contribué à rendre certains jeunes plus gravement malades, certains devant être emmenés aux urgences pour être hospitalisés pour stabilisation physique et ré-alimentation.

Les troubles de l’alimentation comprennent le fait de manger trop ou trop peu, être obsédé par le poids ou la forme du corps, être délibérément malade après avoir mangé et avoir fait trop d’exercice.

Quelque 500 000 enfants et adolescents qui n’avaient pas de problèmes de santé mentale avant Covid-19 devraient désormais avoir besoin de soutien en 2021, en plus d’un sur six déjà identifié par le NHS.

The Standard s’est associé à Place2Be, le premier fournisseur britannique de services de santé mentale en milieu scolaire, pour renforcer l’aide aux jeunes.

L’organisation caritative travaille dans 150 écoles primaires et secondaires de Londres, mais l’objectif est que d’ici 2025 elle puisse doubler le nombre d’élèves qu’elle atteint.

L’admission à l’hôpital des enfants souffrant de troubles de l’alimentation a augmenté d’un cinquième en deux ans et de près d’un tiers dans tous les groupes d’âge, selon les chiffres officiels.