Meghan est en guerre avec l’éditeur de journaux Associated Newspapers Ltd (ANL) depuis deux ans depuis que des extraits d’une lettre à son père, Thomas Markle, ont été publiés pour la première fois.

Cette semaine, elle demande que la défense de l’ANL soit rejetée comme «complètement fantaisiste», ce qui lui apporterait une victoire spectaculaire.

De quoi s’agit-il?

Au centre de la bataille juridique amère se trouve une lettre écrite par la duchesse en août 2018, envoyée à son père chez lui au Mexique.

La lettre manuscrite de cinq pages et de 1 250 mots a été envoyée par l’intermédiaire d’un contact de confiance qui connaissait son père, discutant de leur relation rompue et le suppliant de cesser de parler aux médias.

Ses avocats affirment que le contenu de la lettre était «intrinsèquement privé, personnel et sensible», évoquant son amour pour lui, ses inquiétudes quant à sa santé et son «sentiment de trahison pour son refus de travailler avec les paparazzi».

Juste avant le mariage de Meghan avec le prince Harry, M. Markle a été accusé d’avoir organisé des photos de paparazzi pour de l’argent alors qu’il devait promener sa fille dans l’allée.

Dans les documents juridiques, les avocats de la duchesse disent que la dernière ligne de la lettre était: «Si vous m’aimez, comme vous le dites à la presse, veuillez arrêter. Veuillez nous permettre de vivre nos vies en paix.

Comment la lettre est-elle sortie?

L’existence de la lettre a été révélée pour la première fois dans un article de huit pages du magazine américain People, lorsqu’un ami proche a déclaré que Meghan avait écrit à son père pour lui demander d’arrêter de la «victimiser».

Trois jours plus tard, le 9 février 2019, des articles Mail on Sunday et MailOnline ont été publiés, contenant des extraits substantiels de la lettre.

Quatre autres articles ont été publiés par le groupe de médias, ce qui, selon Meghan, constituait une violation de sa vie privée.

La femme de 39 ans affirme que la publication de parties de la lettre équivaut à une utilisation abusive d’informations privées, à une violation du droit d’auteur et à une intrusion dans sa vie privée.

Elle dit que le message à son père n’a jamais été destiné à la consommation publique et contenait des informations extrêmement personnelles et privées.

Elle a révélé la douleur qu’elle souffrait à la suite de la rupture de sa relation avec son père, lui a versé tout son cœur et a lancé un appel sincère pour qu’il cesse de coopérer avec des articles de presse négatifs.

Elle a lancé la plainte devant la Haute Cour en octobre 2019, lançant une bataille juridique qui a fait les gros titres dans le monde entier.

La défense du Mail du dimanche

L’éditeur du journal soutient que Meghan savait que sa lettre serait lue par des personnes autres que son père – y compris peut-être des journalistes – et ils disent qu’elle a été écrite avec cela fermement à l’esprit.

Il fait valoir que la duchesse ne s’attendait pas au respect de la vie privée et qu’il existe un fort intérêt public pour les activités de la famille royale.

Le groupe de presse soutient également que ses articles étaient nécessaires pour établir les faits juste après l’article du magazine People, en mettant en évidence la version de Thomas Markle de l’histoire.

L’année dernière, une biographie de Meghan et Harry, Finding Freedom, a abordé la controverse des lettres a été ajoutée à l’affaire.

Meghan dit qu’elle a permis à une amie de transmettre des informations personnelles aux auteurs du livre – pour raconter la «vraie» histoire – alors que le Mail suggère que cela montre qu’elle était disposée à révéler des détails sur sa vie privée.

Que se passe-t-il au tribunal cette semaine?

La duchesse demande un jugement sommaire dans son cas, arguant que la défense d’ANL est sans espoir et n’a aucune chance de réussir.

Ses avocats ont qualifié la défense de «prolixe, diffuse et manquant de clarté», demandant au juge Warby de clore l’affaire et de remettre sa victoire.

L’ANL lutte contre la décision légale, arguant qu’il s’agit d’une affaire qui ne peut être résolue qu’avec un procès complet.

Si le juge refuse de classer l’affaire, un procès doit avoir lieu à l’automne de cette année.

L’affaire devait être entendue ce mois-ci, mais a été retardée suite à une demande de Meghan à laquelle ANL ne s’est pas opposée.

Meghan a intenté cette action en justice pour protéger sa vie privée. Mais si l’affaire est jugée, il est probable qu’elle verra sa vie personnelle sous un examen encore plus mondial.

On s’attend à ce que Thomas Markle fasse partie des témoins d’ANL, et Meghan elle-même devrait probablement témoigner et faire face à des questions sur ses relations personnelles.

Le juge Warby entendra l’argumentation du jugement sommaire pendant deux jours et devrait rendre son jugement à une date ultérieure.