S

Depuis mars 2020, pour beaucoup de gens, le “ bureau ” était un bureau, alias une table de cuisine, à la maison. C’est à ce moment-là que le premier verrouillage a commencé, et le personnel a été invité à commencer à travailler à distance lorsque cela était possible.

Les directives du gouvernement restent de travailler à domicile là où vous le pouvez, et le marché de la location de bureaux au centre de Londres a considérablement souffert l’année dernière. Cela a été frappé par le fait que les patrons retardaient les décisions de déménagement, et beaucoup ont attendu de voir comment le personnel s’en sortait du siège.

Cependant, malgré les préoccupations du marché, le travail à domicile est là pour rester, un certain nombre d’entreprises ont montré leur confiance dans le bureau de Londres après la pandémie, en concluant des accords pour de nouveaux locaux. La façon dont les bâtiments sont occupés à l’avenir pourrait changer, de nombreuses entreprises étant prêtes à adopter un mélange de travail à domicile et de bureau, mais les locations récentes montrent que pour certains directeurs généraux, avoir une base en ville reste vital.

Cette semaine, le cabinet d’avocats Latham & Watkins a convenu d’une pré-location majeure. Il s’attend à occuper un minimum de 200000 pieds carrés au 1 Leadenhall à partir du début de 2026.

Stephen Kensell, associé directeur du bureau de Latham & Watkins à Londres, a déclaré plus tôt cette semaine: «Le bâtiment ultramoderne du 1 Leadenhall offre toutes les commodités, les avantages et la flexibilité d’un bâtiment moderne au cœur de la ville. , et sera conçu en gardant à l’esprit les valeurs de collaboration et de travail d’équipe qui caractérisent l’entreprise. ”

en relation

Latham & Watkins n’est pas la seule entreprise à signer un accord dans la capitale depuis l’épidémie de coronavirus, les jeux, la technologie et d’autres entreprises juridiques alignant également de nouveaux bureaux.

Le Evening Standard de cette semaine a expliqué à certains de ces locataires pourquoi le bureau demeure important pour leur entreprise.

Amanda Illing, est directrice générale de Hardwicke Chambers, qui a accepté en septembre de prendre environ 21000 pieds carrés au One Gray’s Inn. Il bougera cet été, sous réserve des règles de Covid.

Illing dit que l’espace permettra la croissance, et ajoute: «Certaines personnes pourraient penser qu’il est inhabituel d’opter pour plus d’espace maintenant, en particulier dans le centre de Londres. Nous avons fait une deuxième enquête sur le lieu de travail pendant le verrouillage et plutôt que les gens disent qu’ils resteraient à l’écart, au contraire, ils attendaient avec impatience le moment où ils pourraient se réunir.

Après Covid, une partie de l’équipe pourrait continuer à travailler quelques jours à la maison, mais Illing dit: «C’est la nature de notre organisation, qui nous sommes et ce que nous faisons pour avoir un espace physique qui favorise la collaboration avec nos collègues et avec nos clients , et c’est ce qui manque à notre peuple. ”

Elle dit que l’équipe a hâte de profiter des zones de ce nouveau bâtiment qui ont été spécialement conçues pour le travail d’équipe post-pandémique et pour être une chambre d’avocats moderne. Cela inclut «un« hub »flexible pour que tout le monde puisse en profiter, deux terrasses sur le toit et une technologie de pointe pour que les gens puissent« se connecter et jouer »dans différentes parties du bâtiment».

Le cabinet juridique Baker McKenzie a convenu d’une pré-location pour un peu plus de 150 000 pieds carrés d’espace de bureau au 280 Bishopsgate. Il devrait quitter son emplacement actuel au 100 New Bridge Street à la fin de 2023.

en relation

Alex Chadwick, associé directeur du bureau de Londres de Baker McKenzie, déclare: «L’une de nos priorités de croissance stratégique est d’étendre notre présence à Londres. Cela signifie adopter une vision à long terme de Covid-19 et du rôle vital que le bureau continuera de jouer dans le travail d’équipe et de client en face à face. »

Chadwick ajoute: «Inévitablement, l’avenir du travail sera différent en raison de la pandémie, et notre futur bureau de Bishopsgate sera entièrement équipé de la technologie afin que nos gens puissent continuer à travailler de manière flexible et agile. Nous savons à quel point cette façon de travailler est d’une importance vitale et nous développerons des politiques en la matière avant notre départ. »

Chez Arcadis, la société de conseil en conception et ingénierie, des plans sont en place pour que l’entreprise déménage dans un nouveau bureau londonien sur Fenchurch Street vers la fin du deuxième trimestre.

Mark Cowlard, directeur général d’Arcadis UK et Irlande, déclare: «La façon dont les gens travaillent évolue constamment, plus que jamais au cours des derniers mois, et notre objectif est de donner aux gens le choix de l’endroit et de la façon dont ils travaillent à l’avenir. . Cependant, l’environnement de bureau joue toujours un rôle important, en particulier en ce qui concerne les réunions, la collaboration, l’établissement de liens sociaux et l’engagement avec nos clients.

Selon l’agent immobilier Knight Frank, il y a 7,6 millions de pieds carrés de bureaux actifs à Londres.

Le secteur des services professionnels, qui comprend les cabinets d’avocats, représente l’essentiel des besoins actifs (36%, ou 2,7 millions de pieds carrés), suivi du secteur de la finance et de la banque à 24% (1,8 million de pieds carrés).

Certaines entreprises cherchent à sécuriser les sites les plus attrayants de Londres au milieu des craintes d’une pénurie d’approvisionnement. En octobre, Mike Prew et Andrew Gill, analystes chez Jefferies, ont écrit dans un rapport: «Sur les 12 mètres carrés de bureaux londoniens en construction, 60% sont occupés, il y a donc une pénurie émergente et le marché de la pré-location devrait être dynamique. . »

Richard Proctor, responsable de la représentation des locataires à Londres chez Knight Frank, déclare: «La fuite vers la qualité se poursuit parmi les cabinets d’avocats, comme en témoignent récemment Linklaters, Baker McKenzie et maintenant Latham & Watkins. Alors que la guerre des talents se poursuit, il en va de même pour la nécessité de fournir un espace de bureau de premier ordre, centré sur le client, dans lequel les avocats peuvent se concentrer, collaborer et réaliser «l’apprentissage subliminal» vital dont dépend le succès continu de leur entreprise. »