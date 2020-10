De retour AUJOURD’HUI, Andrea Legarreta et Galilea Montijo se retrouvent | INSTAGRAM

Après quelques semaines d’intervalle, Andrea Legarreta et Galilea Montijo avaient hâte de se revoir, en plus de rencontrer Inés Gómez Monta, leur comadre, le fait est que le jour prévu est arrivé et ils ont réussi à se retrouver dans le forum en profitant de leur travail et de l’une de leurs choses préférées en vie, animez l’émission matinale de Televisa AUJOURD’HUI avec une grande compagnie.

Depuis avril, grâce à la phase 3 de l’épidémie au Mexique et à la décision de la productrice Magda Rodríguez, la grande équipe de présentateurs a AUJOURD’HUI ils ont dû se séparer pour éviter conta @ gios dans le forum situé à Televisa, donc les célèbres chefs d’orchestre, Andrea Legarreta et Galilea Montijo ont fortement ressenti leur distance et avaient hâte de se revoir, car ils s’entendaient à merveille.

Séparé, Andrea était avec El Negro Araiza, Arturo Carmona, Pedro Prieto et Marisol González, Galilea étant dans l’autre équipe, composée d’Andrea Escalona, ​​Paul Stanley et Lambda García.

Bien qu’ils ne soient pas réunis là-bas, il y avait de nombreux clips et d’autres moyens de maintenir le programme actif, cependant, Andrea et Galilea, chacun à la maison, se sont beaucoup manqués, car ils passent des moments super amusants lorsqu’ils jouent l’émission du matin, le réseau de télévision le plus réussi.

Depuis l’annonce du retour de Legarreta avec sa partenaire bien-aimée Galilea, l’émotion a commencé à se faire sentir, à la fois de la part d’eux et de leurs fans et le moment était attendu avec de grandes attentes.

Cependant, la mesure d’avoir le spectacle dans des groupes séparés pour éviter un grand groupe de personnes en même temps dans le forum se poursuit, il semble donc que tout cela était une stratégie pour eux de se remettre ensemble et ainsi fournir aux fans leur moments amusants, leurs danses amusantes et les cris habituels des chefs d’orchestre lorsqu’ils vivent ensemble.

Pour cette raison ce matin, Galilea a été transférée dans l’équipe où se trouvait Andrea, provoquant une grande joie: “Quel frisson!”, A crié Gali au début du programme, tout en montrant son désir de serrer Andrea dans ses bras pour la saluer, alors qu’ils auraient dû le faire de loin”.

La spirituelle Galilée a crié à son compagnon: «Embrasse-moi!», Tandis que ses compagnons leur conseillaient de garder leurs distances: «Rien de plus loin», car la distance saine doit se poursuivre jusqu’à nouvel ordre.

Andrea a répondu: “Je ne suis plus contagieuse”, car comme nous le savons, elle a été infectée par le C0VID, mais même si elle va mieux, il vaut mieux ne pas prendre de risques. Gali, en riant, répond: «C’est pour ça que tu peux m’embrasser. Peu importe, alors on se couche ensemble », provoquant un moment épique de retrouvailles et de rires sur le plateau.

L’affection entre eux est si grande que les deux étaient, les bras tendus, cherchant à se serrer dans leurs bras, mais tout devait rester là, mais c’était dans leurs histoires Instagram où Gali a partagé une vidéo avec Legarreta.

Dans les vidéos de leurs histoires, nous avons vu les pilotes ensemble et très excités, se préparant à répandre les ragots, car ils ont beaucoup à raconter et ils ont même précisé qu’ils se rattraperaient vendredi avec une bouteille de m3zcal.

Nous avons également observé Galilea avec Negro Araiza, tous deux portant un filtre «Vampire», mais une version assez maquillée, quelque chose qui a fait rire et s’amuser entre les deux pilotes, qui n’avaient pas été vus non plus, car ils étaient dans des équipes différentes. ils s’entendent très bien.