Si quelqu’un sait captiver ses followers avec ses courbes, c’est Chiquis Rivera. La fille de Jenni Rivera Il a fait sensation sur Instagram après avoir montré comment il soulève tout, oui tous ses charmes pour le plus grand plaisir des internautes.

L’interprète d’Anímate y verás a posé depuis sa chambre pour l’objectif, réalisant une image qui enflamme l’imagination de ses plus de 4 millions d’abonnés sur Instagram. Pour l’occasion, Chiquis Rivera a choisi une chemise de nuit blanche bien ajustée qui semble sur le point de tomber et ses cheveux sont rassemblés, la star de la musique régionale mexicaine n’en demandait plus pour montrer sa beauté dans toute sa splendeur.

Nièce de Lupillo Rivera elle a posé sur le lit, de profil et soulevant ses charmes de dos, une position qui a vraiment rendu les internautes fous. Le visage de la belle interprète montre à quel point elle est à l’aise et à quel point elle est heureuse de prendre ce type de photographies pour ses plus fervents adeptes.

Le complément parfait au panoramique Chiquis Rivera C’étaient des draps blancs et la tête de lit rembourrée qui attiraient beaucoup d’attention, mais qui ne volaient pas la proéminence des jambes et des courbes de la célèbre femme.

Le gagnant du Grammy latin Il a partagé un message très puissant avec l’image, dans lequel il parle de la beauté intérieure et de ce qui est le plus important.

La plus belle lueur vient de l’intérieur ✨ (La plus belle lueur vient de l’intérieur), a écrit la fille de la Diva de la Banda dans sa publication.

La photo a été partagée le 18 janvier et a suscité plus de 200 mille réactions sur le célèbre réseau social. Les compliments et les émojis de feu étaient une constante dans la boîte de commentaires de la belle interprète.

Récemment, Chiquis Rivera a reçu d’innombrables critiques sur les réseaux sociaux, ceci après l’apparition de quelques photographies prises par un paparazzi à Tulum. Les images ne montraient pas exactement l’angle le plus gracieux de la chanteuse et il y avait ceux qui n’ont pas mis longtemps à parler de son anatomie.

Les photographies ont montré un Janney Marin avec quelques kilos en trop que ce que l’on voit sur leurs réseaux sociaux et avec de la cellulite, ce que les critiques n’ont pas manqué. Mais le célèbre a répondu assez intelligemment.

À travers des images de ses histoires et de son flux Instagram, la femme immobile de Lorenzo Méndez s’est montrée comme jamais auparavant en maillot de bain deux pièces et même sans le haut. La belle chanteuse a montré ses courbes et d’autres pour ses followers.

Parallèlement aux images, l’interprète d’Anímate y verás a partagé un message, avec lequel elle a montré que sa sécurité et son amour-propre ne dépendent pas de ce que les autres pensent et avec les celilutis, les vergetures, les cicatrices et tout le reste, Chiquis Rivera aime être qui est .

Avec des cicatrices, des vergetures, de la cellulite et toutes mes imperfections … JE M’AIME !!!! Je m’accepte et je m’aime TRÈS bien! GRÂCE À DIEU!!

#NoFilter #NoEdit #NoFaceTune

Janney Marín a également partagé que comme c’est le cas, il y en a beaucoup dans la file d’attente et même s’il n’y en avait pas, elle est heureuse comme ça; De plus, le meilleur accessoire chez une femme est sa sécurité.

L’accessoire le plus précieux est votre confiance. #Amour propre

Il y a toujours place à l’amélioration, mais vous accepter et vous aimer tel que vous êtes vous rend plus sexy que vous ne le pensez. #LaMujerDeLasPlantas #FauxFourrure

Ce n’est pas la première fois que Chiquis Rivera reçoit des commentaires négatifs sur sa silhouette; cependant, la star de Les Riveras Elle a toujours partagé sa sécurité et son amour-propre, devenant un excellent exemple pour la femme d’aujourd’hui.