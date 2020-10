De sa salle de bain, Chiquis Rivera twerks tout en se couvrant d’un peignoir | Réforme

La chanteuse controversée Chiquis Rivera a ravi ses millions de followers sur Instagram par danser hardiment de sa salle de bain se couvrant d’un peignoir laissant très peu à l’imagination.

Chiquis Rivera il n’y a pas un jour qui ne soit au centre de l’attention, car quoi qu’il en soit, elle finit par ravir ses followers avec des nouvelles d’elle ou même une photo.

La fille aînée de Jenni Rivera fait la une des journaux depuis plusieurs semaines en raison de sa séparation avec lui, également le chanteur Lorenzo Méndez.Cependant, ce n’est pas la première fois que la séparation entre les deux est annoncée, mais apparemment, c’est la dernière.

Cependant, il semble que Chiquis Rivera au lieu d’être dans une dépression soit meilleur que jamais, car il a été vraiment heureux.

En fait, aujourd’hui, il a partagé une série de vidéos sur son compte Instagram officiel où il dansait très audacieusement, couvrant son corps avec un seul peignoir de bain, sortait apparemment d’une douche.

Il est à noter que ce n’est pas la première fois que la célèbre chanteuse partage des histoires alors qu’elle est en serviette ou en peignoir, car apparemment elle aime partager du contenu de ce type avec ses followers, car ils sont fascinés par cela.

Malheureusement, Chiquis est devenue célèbre en raison des controverses qu’elle a vécues autour de sa famille, puisqu’elle fait partie de la célèbre dynastie Rivera, fille de Jenni Rivera et nièce de Lupillo Rivera, sans aucun doute deux grands de la comédie musicale régionale mexicaine, cependant, Elle a décidé de suivre les traces de sa mère et est maintenant une chanteuse renommée.

Maintenant, il est l’une des personnalités les plus appréciées sur les réseaux sociaux et sur son compte Instagram officiel, il compte environ 4 millions de followers et figure parmi les premières places du genre régional mexicain avec le plus de followers dans l’application.

Grâce à la renommée qu’elle a acquise, elle a récemment partagé les larmes aux yeux l’incroyable nouvelle de sa nomination aux Latin Grammy Awards 2020.

La catégorie dans laquelle il a été nominé est “meilleur album de groupe” et fier et extrêmement excité, il a versé ses larmes dans ses histoires Instagram, partageant son bonheur avec ses followers et remerciant le soutien qu’ils lui apportent toujours.

En outre, une autre fierté dont la chanteuse a commenté est qu’elle était la seule femme dans cette catégorie et qu’elle a également concouru avec de grands groupes. Elle était la seule chanteuse solo. Elle était en compétition contre “Le groupe écrasant El Limón de René Camacho” et “La Groupe exécutif Mazatlán “.

Il est à noter que bien que sa carrière musicale ait débuté en 2015, c’est la première fois qu’un de ses albums remporte une nomination au Latin Grammy, l’un des prix les plus prestigieux de l’industrie.

Malheureusement, ces derniers jours, elle a reçu des critiques sans fin pour avoir été nominée pour ce prix, et fatiguée des critiques pour sa nomination aux Grammy Awards, elle a explosé devant les internautes.

C’est le problème avec notre communauté latino-américaine, ils ne peuvent pas voir que quelqu’un va bien parce qu’ensuite ils veulent trouver quelque chose de négatif sur la situation pour faire baisser la personne… », a exprimé la chanteuse sur son compte Twitter officiel.

En fait, il y a quelques jours, les chauffeurs de Ventaneando ont évoqué la réaction de Chiquis lorsqu’elle a découvert qu’elle était l’une des nominées aux Grammy Awards.

Et Pedrito Sola et Daniel Bisogno ont tous deux rejeté la réaction de la chanteuse comme “exagérée” et comme si cela ne suffisait pas, ils ont fini par donner des commentaires négatifs sur son teint physique.

Elle ne peut pas respirer, la grosse femme ne peut pas respirer », a déclaré Bisogno.

Cependant, malgré les mauvais commentaires, il ne fait aucun doute que Chiquis vit l’un des meilleurs moments de sa carrière et que rien ni personne ne changera son émotion en ce moment.

