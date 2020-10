La NASA a partagé des images étonnantes de son vaisseau spatial OSIRIS-REx touchant un astéroïde hier, révélant comment le véhicule a remué des roches et des débris à la surface de l’objet lorsqu’il est entré en contact. Le but du robinet était de collecter un échantillon de matériau de l’astéroïde, mais les ingénieurs derrière le vaisseau spatial disent qu’ils ne seront pas sûrs d’avoir collecté quelque chose avant ce week-end, lorsqu’ils font tourner le véhicule et mesurent la quantité de matériau à l’intérieur.

“L’événement d’échantillonnage s’est très bien passé, aussi bien que nous aurions pu l’imaginer.”

Cependant, l’équipe OSIRIS-REx est convaincue d’avoir obtenu quelque chose. «Le résultat final est de l’analyse des images que nous avons recueillies jusqu’à présent, c’est que l’événement d’échantillonnage s’est très bien passé, aussi bien que nous aurions pu l’imaginer», Dante Lauretta, chercheur principal d’OSIRIS-REx au Université de l’Arizona, a déclaré lors d’une conférence de presse. “Et je pense que les chances qu’il y ait du matériel à l’intérieur … ont augmenté de façon significative en fonction de l’analyse des images.”

Les images de l’événement montrent comment OSIRIS-REx aurait attrapé de la saleté d’astéroïde sur l’astéroïde – nommé Bennu – mardi. Les images mettent en évidence la fin du bras robotique tendu d’OSIRIS-REx, chargé d’appuyer doucement sur la surface de Bennu. «Nous avons été en contact avec la surface pendant environ six secondes, et notre temps de collecte d’environ cinq secondes», a déclaré Sandy Freund, responsable du support de mission pour OSIRIS-REx à Lockheed Martin, lors de la conférence de presse. Quand il a touché Bennu, le bras de l’engin spatial a libéré une bouffée d’azote gazeux, ce qui a fait danser et virevolter les roches et les cailloux de l’astéroïde dans une frénésie. L’espoir est que le gaz a fait monter certaines de ces roches dans le bras lui-même.

samedi, les ingénieurs enverront OSIRIS-REx dans un spin

Maintenant, ce n’est qu’un jeu d’attente alors que l’équipe OSIRIS-REx examine les données. Samedi, les ingénieurs enverront OSIRIS-REx dans un spin, avec son bras d’échantillonnage tendu, mesurant l’inertie du véhicule. Ils compareront ensuite ces mesures à la façon dont OSIRIS-REx a tourné une fois auparavant, sans aucun échantillon dans son bras. La différence entre ces mesures devrait donner à l’équipe une meilleure idée de la quantité de matière que le véhicule a saisie mardi.

Et si OSIRIS-REx en a attrapé suffisamment – au moins 60 grammes – alors l’équipe de la mission commencera à préparer le vaisseau spatial pour quitter Bennu l’année prochaine et se lancera dans le long voyage de retour, ramenant sa précieuse cargaison aux scientifiques ici sur Terre.