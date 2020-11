De vieilles rancunes? fans de Verónica Castro contre Lucía Méndez | Instagram

Lucia Mendez et Veronica Castro Ils étaient les protagonistes de grands projets télévisés, tous deux considérés comme les plus forts au sein de la société de production, mais entre les deux il y avait toujours une certaine «rivalité» et aujourd’hui une interview revivrait une partie de ces moments.

Il s’est avéré que les fans du shorty le plus célèbre, Veronica Castro Ils sont venus à leur défense après qu’une image partagée sur Instagram les ait soumis à un duel de Qui des deux avait l’air mieux?

La histrionique et aussi la reine des feuilletons aurait reçu un énorme choc de la part des fidèles disciples du protagoniste de “Rose sauvagee “après quelques commentaires faisant référence à cela”Le Vero«J’étais plus âgé qu’elle.

Cependant, ses propos se sont retournés contre le visage rappelé de l’Heraldo de México (1972), Lucía Méndez, puisque ce sont les fans de l’actrice, animatrice et chanteuse qui ont répondu sans détour sur ce qu’ils pensaient de chacun d’eux.

Verónica a l’air mieux, car Lucía fait peur »;

Les détracteurs de Lucía ont souligné le grand nombre de chirurgies qui ont transformé son visage et ne lui donnent pas l’air “pas bien du tout”, comme ils l’ont rapporté.

“Verónica Castro a l’air mieux, Lucía Méndez même pas avec les nombreuses chirurgies qu’elle a effectuées.”

Selon le site Ellaeonlin, il révèle l’existence d’une interview présumée dans laquelle Lucía Méndez soulignait que “Verónica Castro avait un plus grand avantage avec l’âge”, ce qui a une fois de plus ravivé la polémique sur l’époque où les actrices paraissaient plus jeunes. et elles brillaient comme des divas de l’écran.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

De plus, au cours de la conférence, Lucía Méndez “nierait son âge et suggérerait que Verónica avait déjà une carrière alors qu’elle passait à la télévision”.

Cependant, une partie de celui-ci révèle qu’il a surgi parce qu’ils se sont toujours disputés divers protagonistes, étant deux des figures de proue des mélodrames du petit écran dans les années 80, leur image était donc constamment confrontée par les médias.

Dans une interview révélée par «Suelta la Sopa», Lucía Méndez a révélé qu’à un moment donné, elle voulait travailler avec Verónica Castro et elle n’a pas accepté

Quant à la trajectoire des deux, un bref voyage à travers les débuts de leur carrière révèle que l’animatrice de “Mala noche no”, Verónica Castro, a montré dès son plus jeune âge ses inquiétudes quant à la comédie (ce qui a traversé ses veines pour sa grand-mère et un oncle).

À l’âge de 15 ans, elle a commencé à chercher sa place à la télévision, au début c’était de très petits rôles dans les soi-disant fotonovelas, ce qui ouvrirait les portes à plus de projets, jusqu’à ce que la grande opportunité pour l’artiste atteigne ses 17 ans dans le L’émission “Chabelo” de Xavier López qui l’invite à participer comme aide de camp à l’émission “En Familia”, où elle restera jusqu’en 1974.

C’est en 1970 que, sur la recommandation de Raúl Velasco, l’histrionique a participé au concours Face of the Heraldo du Mexique qui, malgré quelques controverses, a réussi à gagner.

De son côté, Lucía Méndez, originaire de León Guanajuato, est apparue pour la première fois à l’écran en 1972 aux côtés d’Angélica María dans le mélodrame “Une fille italienne se marie”, la même année où elle a reçu le prix qui l’aurait couronnée il y a deux ans. Véronique.

Actuellement, les deux restent valables à la télévision, pour sa part Verónica Castro continue de remporter le succès dans chacune de ses rares apparitions et la preuve en a été la première saison de “La Casa de las Flores”, plus tard elle a annoncé sa retraite de la montre.

Vous pouvez également lire Jeune et belle? Lucía Méndez a laissé tout le monde surpris

Quant à Lucía Méndez, c’est au début de ce 2020 qu’elle a transcendé, elle préparait quelques projets, après la relance d’un de ses feuilletons, «L’étrange retour de Diana Salazar» sur la chaîne TLnovelas, qui a donné le fil conducteur pour annoncer son nouveau projet musical inspiré d’un thème d’Ana Bárbara, comme le révèle le site wpspradio.com.