CBS a dû ajuster son programme de lundi en raison du fait que la NFL a repoussé le match des Patriots de la Nouvelle-Angleterre et des Chiefs de Kansas City après le quart-arrière vedette des Patriots, Cam Newton, testé positif pour COVID-19. Avec CBS diffusant maintenant le jeu télévisé à l’échelle nationale à 19 heures, la programmation de la soirée, qui comprend Manhunt: Deadly Games, a dû être repoussée. En ce qui concerne Manhunt, l’émission sera désormais diffusée le 12 octobre à son heure normale.

L’anthologie scénarisée du vrai crime détaille l’attaque terroriste meurtrière qui a eu lieu aux Jeux Olympiques de 1996 à Atlanta. Il raconte l’histoire de Richard Jewell, un garde de sécurité qui a découvert une bombe massive lors de l’événement pour sauver des centaines de vies. Une fausse identification et des allégations ont finalement conduit les médias à qualifier Jewell de kamikaze alors qu’il tentait de faire disparaître son nom. Pendant ce temps, le vrai suspect, Eric Rudolph, a mené d’autres attaques. L’anthologie raconte les hauts et les bas qui étaient nombreux dans cette affaire et, finalement, comment Rudolph a été traduit en justice.

AVIS DU PROGRAMME CBS: Le match New England @ Kansas City sera désormais diffusé à l’échelle nationale le lundi 5 octobre à 19 h HE. @CBSBigBrother sera diffusé immédiatement après le match. Les débuts sur le réseau de #ODAAT et l’épisode 3 de #ManHuntDeadlyGames seront reportés au 12 octobre – CBS Tweet (@CBSTweet) 4 octobre 2020

Kelly Jenrette, qui joue l’agent du FBI Stacy Knox, a déclaré dans une interview avec CBS Denver qu’elle était ravie d’apprendre l’opportunité de participer à cette série. Elle est également originaire d’Atlanta et avait des liens avec les Jeux olympiques cette année-là alors que son frère était impliqué dans les cérémonies d’ouverture et de clôture. «C’est une merveilleuse occasion de revisiter le passé et de nous rappeler les erreurs qui ont été commises dans le passé avec l’affaire Richard Jewell», a-t-elle déclaré au point de vente.

En plus de Manhunt: Deadly Games étant déplacé à la semaine suivante, il en va de même pour la première de la série One Day At a Time. Big Brother: All-Stars sera également impacté, mais il sera diffusé lundi soir immédiatement après la conclusion du match Patriots-Chiefs. Les fans de l’émission de télé-réalité à succès de CBS sont impatients de voir ce qui se passe après la toute première triple expulsion la semaine dernière. Le prochain épisode verra un nouveau chef de famille couronné et deux autres nominations seront faites alors qu’il ne reste que six invités. Cela survient également lorsque CBS a ajusté le programme de l’émission, passant du dimanche soir au lundi soir.