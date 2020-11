La deuxième saison de Manhunt: Deadly Games se poursuit ce samedi avec un autre épisode tendu. Dans un clip exclusif de l’épisode 10, Eric Rudolph (Jack Huston) admet qu’il a planté 270 livres de dynamite en 1996 et qu’elle pourrait devenir volatile avec le temps. Rudolph a dit aux agents fédéraux qu’il leur ferait savoir où se trouve la dynamite, mais seulement si les procureurs acceptent de retirer la peine de mort de la table.

La scène apparaît dans le deuxième des deux épisodes diffusés samedi soir sur CBS, à partir de 20 h HE. Dans le premier épisode, l’agent du FBI Jack Brennan (Gethin Anthony) tente de faire comprendre à une milice locale que Randolph est vraiment derrière l’attentat à la bombe du parc olympique de 1996 à Atlanta, et non Richard Jewell (Cameron Britton). Brennan essaie d’amener les forces de l’ordre à travailler ensemble pour traduire Randolph en justice. Le deuxième épisode, “Open Season”, couvre la capture de Randolph et sa décision de plaider coupable. Cela prouve enfin au monde que Jewell est innocent.

Manhunt: Deadly Games est la deuxième saison de la série d’anthologies Manhunt, qui couvrait l’enquête Unabomber, Theodore John Kaczynski, dans la saison 1. La première saison a été diffusée sur Discovery Channel, tandis que Deadly Games a fait ses débuts sur Spectrum plus tôt cette année. CBS a récupéré les droits de diffusion de la saison 2, et il est également diffusé sur CBS All Access. La série a été créée par Andrew Sodroski, Jim Clemente et Tony Gittelson.

Deadly Games se concentre sur l’attentat à la bombe du Centennial Olympic Park et sur l’enquête sur Rudolph. L’attentat a eu lieu le 27 juillet 1996 à Atlanta, tuant une personne et en blessant 111 autres. Au début, Jewell était considéré comme le principal suspect, bien que le FBI l’ait exclu en octobre 1996. Après trois autres attentats à la bombe en 1997, le FBI a désigné Randolph comme suspect. Il a finalement été arrêté en 2003 et a accepté de plaider coupable afin de ne pas encourir la peine de mort. Il a été condamné à quatre peines d’emprisonnement à perpétuité et est incarcéré à la prison ADX Florence Supermax au Colorado.

Le casting principal de Deadly Games comprend également Judith Light dans Bobi Jewell, Carla Gugino dans Kathy Scruggs, Kelly Jenrette dans Stacy Knox et Arliss Howard dans Earl Embry. Le casting récurrent comprend Jay O. Saunders dans le rôle de Jack Bryant, Nick Searcy dans le rôle du shérif Thompson, Marley Shelton dans le rôle de Hannah Gray, Becky Ann Baker dans le rôle de Patricia Rudolph et Brad William Henke dans le rôle de Big John. La première saison de Manhunt est disponible sur Netflix.

Divulgation: PopCulture appartient à CBS Interactive, une division de ViacomCBS.