Les choses se sont vraiment réchauffées sur Manhunt: Deadly Games, et dans un nouveau clip exclusif de l’épisode de samedi, le bombardier en série Eric Rudolph se révèle en train de planifier une contre-attaque contre le FBI. Dans le clip, Rudolph (Jack Huston) rencontre le chef de la milice Big John Gray (Brad William Henke) dans les bois. Gray apporte à Rudolph un sac à dos rempli de fournitures et réaffirme son soutien à la croisade de Rudolph contre le gouvernement fédéral.

Rudolph partage ensuite son plan pour abattre un hélicoptère du FBI, qui a survolé les bois pour tenter de localiser Rudolph. Cependant, cela ne convient pas vraiment à Gray, qui indique clairement qu’une contre-attaque de cette ampleur entraînerait beaucoup de danger pour sa famille. Gray, très directement, fait savoir à Rudolph que c’est quelque chose qu’il n’est pas prêt à laisser se produire. Le nouvel épisode tendu de Manhunt: Deadly Games est diffusé la nuit d’Halloween, le 31 octobre, à 20 h HE, sur CBS.

Manhunt est une série d’anthologies scénarisées sur le vrai crime qui se concentre sur les chasses à l’homme complexes de suspects criminels sur le sol américain. La première saison diffusée sur Discovery Channel, racontait une version romancée de la chasse du FBI à Ted Kaczynski, plus communément connue sous le nom de Unabomber. L’émission a ensuite été reprise par Charter Communications, pour son service de câblodistribution Spectrum.

Manhunt: Deadly Games examine le bombardement des Jeux Olympiques de 1996 à Atlanta, en Géorgie. Il fait suite aux allégations contre l’agent de sécurité Richard Jewell, qui a été le premier à trouver la bombe et plus tard accusé d’être peut-être l’auteur, ainsi que l’histoire de Rudolph, qui était le véritable kamikaze. La nouvelle saison commence à être diffusée sur Spectrum en janvier et est maintenant diffusée par CBS. Les abonnés de CBS All-Access peuvent également diffuser des épisodes récents de l’émission.

En plus de Huston et Henke, Manhunt: Deadly Games met également en vedette Cameron Britton dans le rôle de Jewell, Gethin Anthony dans le rôle de l’agent du FBI Jack Brennan, Carla Gugino dans le rôle de Kathy Scruggs, Arliss Howard dans le rôle de l’agent ATF Earl Embry, Kelly Jenrette dans le rôle de l’agent du FBI Stacey Knox et Judith Light comme Bobi Jewell. Les autres stars invitées et de soutien comprennent Roxanne Hart, Jay O. Sanders, Corey Maher, Mark Borkowski, Mark Jeffrey Miller, Greg Dehm et Dihlon McManne. Pour ceux qui souhaitent rattraper leur retard sur la saison 1 de Manhunt, elle est actuellement disponible sur Netflix.