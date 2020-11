Depuis que Disney a acquis Fox, il n’y avait aucune nouvelle sur l’avenir de la franchise Deadpool. La cote d’adulte de la série semblait incompatible avec la politique «familiale» de la Maison de la Souris. Cependant, la société a donné son feu vert au troisième volet et a signé de nouveaux scénaristes pour le projet.

Selon Deadline, Ryan Reynolds et Disney ont choisi les sœurs Wendy Molyneaux et Lizzie Molyneaux-Loeglin pour écrire Deadpool 3. Auparavant, elles étaient toutes les deux scénaristes pour la série “Bob’s Burgers”. Sa nouvelle fiction, «The Great North», sera présentée en première sur FOX en 2021 et a déjà été renouvelée pour une deuxième saison. Pour sa part, Reynolds répétera en tant que protagoniste et producteur.

Depuis Deadline, ils ont également révélé de nouveaux détails sur le film, soulignant que le film recevra à nouveau la classification R, c’est-à-dire uniquement pour les adultes.

Apparemment, le film a suscité des inquiétudes chez certains réalisateurs de Marvel Studios, qui ont parié d’abaisser le ton de Deadpool pour incorporer le personnage dans l’univers cinématographique Marvel.

Bien que le ton sanglant restera, le changement de script représente une première pour la franchise. Les deux premiers films Deadpool ont été écrits par Rhett Reese et Paul Wernick.

Concernant l’adresse, il n’y a pas de nom lié au projet pour le moment. Tim Miller a réalisé le premier film et devait à l’origine revenir pour “Deadpool 2”, mais a finalement quitté le projet en raison de différences créatives. David Leitch a pris le contrôle de “Deadpool 2”, mais on ne sait pas s’il reviendra dans le troisième volet.

Certaines sources soulignent que “la porte est ouverte” au retour de Leitch, car on ne sait pas quand la production du film commencera, mais comme il ne faisait pas partie de la recherche d’écrivains, il semble peu probable qu’il revienne.