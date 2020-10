Des informations ont fait surface dimanche soir selon lesquelles le receveur des Arizona Cardinals, DeAndre Hopkins, aurait conduit imprudemment dans sa Ferrari et aurait donné le majeur aux membres d’une caravane pro-Donald Trump. Une personne a tweeté une photo montrant Hopkins avec ses doigts en l’air, et maintenant le récepteur a répondu. Il a confirmé qu’il avait quitté la caravane, mais qu’il avait fourni sa version de l’histoire.

Hopkins s’est entretenu avec son coéquipier Patrick Peterson et l’ancien joueur des Cardinals de la NFL Bryant McFadden sur le podcast All Things Covered. Il a dit qu’il était sur le point de se rendre au travail afin de jouer les Seahawks de Seattle lors du Sunday Night Football. Hopkins a contesté les affirmations selon lesquelles il lançait quoi que ce soit sur les voitures dans le “Trump Train” et a déclaré qu’il n’excédait pas. En fait, il a lancé ses propres accusations et a déclaré que les autres lecteurs étaient ceux qui causaient des problèmes de circulation.

«J’étais vraiment sur le point de leur donner le signe de la paix, mais ce doigt me faisait un peu mal donc il ne s’est pas remis à temps …» Vous devez entendre le côté @DeAndreHopkins de l’histoire sur ce qui s’est passé sur le chemin du match l’autre soir … – Bryant McFadden (@BMac_SportsTalk) 27 octobre 2020

“Je suppose que je suis entré entre un train ou un groupe de voitures que je n’étais pas censé être entre les deux dans ma voiture”, a déclaré Hopkins. «Ils klaxonnaient dans ma direction pour me dire de m’écarter – et je ne l’ai pas fait – et le gars en face de moi a freiné et a essayé de s’arrêter net dans la circulation, et je l’ai contourné. Je lui a collé un birdie. “

Alors que Hopkins a admis avoir jeté son majeur, il a dit qu’il allait initialement donner le signe de paix aux autres pilotes. Il a dit que cela ne s’était pas produit en raison de la blessure de son index. “Il ne s’est pas arrangé à temps”, a déclaré Hopkins. Les membres de la caravane ont contesté cette déclaration et affiché d’autres angles de l’incident sur l’autoroute.

Suite à l’incident sur l’autoroute, Hopkins a continué le match et a joué un rôle important dans la défaite des Cardinals contre les Seahawks rivaux. Il a capté 10 passes pour 103 verges et un touché. L’équipe est passée à 5-2 sur la saison et a gagné un avantage dans la course aux séries éliminatoires.

Hopkins a passé les sept premières saisons de sa carrière dans la NFL avec les Texans de Houston, devenant le deuxième receveur le plus prolifique de l’histoire de l’équipe. Cependant, il a atterri avec les Cardinals avant la saison 2020 dans un métier surprenant. Il s’est depuis associé au quart-arrière Kyler Murray pour 704 verges et trois touchés.