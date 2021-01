Les fans sont en deuil après la mort de Dearon “Deezer D” Thompson, qui a joué l’infirmière Malik McGrath dans le drame médical NBC ER de longue date. Thompson est décédé subitement jeudi à 55 ans après avoir été retrouvé insensible à son domicile de Los Angeles, a confirmé son frère à TMZ.

Bien qu’une cause officielle de décès n’ait pas été déterminée pour le moment, le frère de Thompson a déclaré au média que la famille pensait que l’acteur et le rappeur étaient décédés d’une crise cardiaque. L’homme de 55 ans avait subi plusieurs chirurgies cardiaques au cours de la dernière décennie, y compris une chirurgie à cœur ouvert en 2009 pour remplacer son aorte et réparer une valve cardiaque qui fuyait. S’adressant à Radar Online à l’époque, Thompson a déclaré qu’il souffrait de «pneumonie récurrente» et avait «plus de 10 épisodes d’insuffisance cardiaque» dans les mois précédant son opération, décrivant son problème médical comme «la même chose qui a tué John Ritter».

Thompson était surtout connu pour son interprétation de l’infirmière Malik McGrath aux urgences, étant apparue dans chaque saison du drame médical 1994-2009 aux côtés de noms tels que George Clooney, Noah Wyle, Anthony Edwards et Julianna Margulies. Ses autres crédits incluent Romy & Michelle’s High School Reunion (1997) et la comédie Chris Rock CB4 (1993), son dernier crédit étant la comédie 2017 de Kristy Swanson Crowning Jules. Thompson s’est également fait un nom dans l’industrie de la musique, en sortant l’album de rap Delayed, But Not Denied en 2008. Sa dernière chanson, “History Can’t Be Stopped”, est sortie à titre posthume jeudi, selon Deadline, alors que les fans affluaient vers médias sociaux pour rendre hommage et rendre hommage à l’acteur décédé.

J’ai eu le plaisir de travailler avec Deezer D sur ER L’une des âmes les plus gentilles et les plus douces jamais. Même avant que Diversity ne soit populaire, il l’a fait sur l’un des plus grands spectacles sur le réseau. Prières à sa famille.

Reste tranquille mon frère. pic.twitter.com/XSIoSfFu9l – Terry Wilkerson (@TerryWilkerson) 8 janvier 2021

Je viens de terminer de revoir ER toutes les 15 saisons. Triste de lire ceci. – 💙🍏 alexa milne (@Alexa_Milne) 8 janvier 2021

Je viens de terminer de regarder les 15 saisons de ER – peut-être mon programme préféré. Deezer D une présence presque constante. DÉCHIRURE. https://t.co/V6cxtDXQIC – Wilma Wombat (@ WilmaWombat55) 8 janvier 2021

Je l’aimais à l’urgence, puisse-t-il déchirer les prières à sa famille 💔 – Penny Scott (@PRidener) 8 janvier 2021

Triste d’apprendre que Deezer D est décédé. Un homme très doux, gentil et merveilleux avec qui travailler sur ER. https://t.co/NNsIwOc2Q8 – NealBaer🏳️‍🌈 (@NealBaer) 8 janvier 2021

Merde, terrible nouvelle. Nous en avons perdu un autre bon. RIP 🙏🏽 – Clinton Quarantino (@TheRealClintonM) 8 janvier 2021

