Au début de ce récapitulatif de 70 minutes de l’année que nous souhaitons tous ne jamais être, le journaliste du New Yorkerly News Dash Bracket (Samuel L.Jackson, faisant Samuel L.Jackson, impeccablement) demande à l’équipe de tournage de l’enregistrer dans son bureau de haut niveau pourquoi diable quelqu’un voudrait faire un spectacle en regardant en arrière sur 2020. Il s’avère que c’est une excellente question.

Avec son format Screenwipey de têtes parlantes fictives idiotes, de commentaires doucement facétieux et de vraies séquences d’actualités, il était inévitable que Charlie Brooker et Annabel Jones’s Death to 2020 soient comparés à cette émission finement réglée et extrêmement agréable. Commençons par éliminer cela. Ce n’est pas aussi bon, pas à une certaine distance. 70 minutes, c’est long pour soutenir ce genre de choses, même si l’année ne ressemblait pas déjà à une nuit sans fin sur une autoroute mouillée sans éclairage public. Quand cela ne fait littéralement que 12 mois d’une putain de chose après l’autre, au point que nous ne sommes même plus vraiment choqués par la façon dont tout est merdique, il portait.

Pourtant, il y avait du plaisir à avoir. Hugh Grant, fraîchement sorti de son triomphe en tant que faux absolu dans The Undoing, a poursuivi sa série ininterrompue de rôles brillants en tant que Tennyson Foss, un professeur croyablement fanatique qui a fait référence à Game of Thrones comme un texte historique et a Negroni, à première vue) juste hors de vue. Les noms des personnages de fiction de Brooker étaient glorieux: le milliardaire de technologie horrible de Kumail Nanjiani, Bark Multiverse; La fiole Pyrex, virologue sincère de Samson Kayo; La psychologue comportementale de Leslie Jones, qui déteste les gens, Dr Maggie Gravel (également sur les Negronis et dont le livre, In My Professional Opinion We Are F *** ing Imbeciles, je lirais en un clin d’œil); et la réponse super chargée de l’Amérique à Nathan Barley, créateur de contenu, barman-slash-mixologue, DJ et coach de vie Duke Goolies (un Joe Keery convaincant).

Le prof fanatique et confus de Hugh Grant est une joie

Les femmes, en particulier, étaient brillamment effrayantes: Lisa Kudrow en tant que porte-parole de la Maison Blanche, Jeanetta Grace Susan, était presque trop réelle dans son déni béat et sauvage de la vérité, et l’influenceuse de Cristin Milioti, «maman de football régulière», était superbement horrible. Diane Morgan, bien sûr, était terriblement idiote en tant que «citoyenne moyenne» Gemma Nerrick, même si l’idée qu’elle était moyenne était assez alarmante.

Ce sont les accessoires du scénario qui m’ont apporté le plus de joie, les moments où vous sentiez que Brooker n’essayait pas, arrosant simplement les petits traits de sottise inspirée dans lesquels il est si doué. Les descriptions toujours changeantes des principaux acteurs par la narratrice (Laurence Fishburn) vous ont gardé chatouillés – le président élu était «l’amiable fantôme Joe Biden» ou «le concierge préhistorique…», et lorsque Boris Johnson a été hospitalisé pour Covid-19, le «52 pour cent de la nation retient son souffle» était une délicate attention. Mais trop souvent, ce n’était pas assez intelligent pour susciter bien plus qu’un demi-sourire à ce moment déjà apathique dans une année misérablement incertaine.

Surtout, cela vous a fait réaliser à quel point vous ne vouliez pas vous souvenir. Oui, il est important de se rappeler à quel point les images des dernières minutes de George Floyd sont terribles. Et une partie de cette année a semblé être un rêve si étrange, et nous en avons tous tellement marre, que nous devrions peut-être simplement nous enregistrer pour nous rappeler pourquoi nous sommes toujours à la maison et que nous devons rester là-bas. Mais honnêtement, 45 minutes de cela auraient suffi. Comme l’année sur laquelle il a réfléchi, Death to 2020 a dépassé son accueil.