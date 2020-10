✖

Le deuxième et dernier débat présidentiel entre le président Donald Trump et le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden commence à 21 heures HE, en direct de l’Université Belmont à Nashville jeudi soir. Le débat de 90 minutes sera animé par la journaliste de NBC News Kristen Welker. Il sera diffusé sur la plupart des grands réseaux et pourra être diffusé en ligne sur YouTube.

Le débat sera diffusé sur les quatre principaux réseaux de diffusion, ABC, Fox, NBC et CBS. Il sera également diffusé en direct sur Fox News, CNN, MSNBC et C-Span. Vous pouvez également diffuser l’événement en direct gratuitement sur YouTube en cliquant ici. Twitter diffusera également l’événement sur son centre électoral américain. Si vous n’avez pas d’abonnement au câble, mais que vous avez toujours accès à des options de diffusion en continu et que vous préférez regarder le débat à la télévision, les applications de télévision en ligne comme Sling TV, Hulu avec Live TV, AT&T Now et YouTube TV sont également des options. La plupart de ces plates-formes offrent des essais gratuits limités avant que votre compte ne soit facturé.

Il s’agit en fait du troisième débat présidentiel prévu avant l’élection présidentielle de 2020 le 3 novembre. Le deuxième débat était prévu pour le 15 octobre, mais la Commission sur les débats présidentiels l’a transformé en débat virtuel après que Trump a été testé positif pour le coronavirus plus tôt ce mois-ci. . Trump a refusé de participer à un événement virtuel, le débat a donc été annulé. Biden a ensuite programmé une mairie d’ABC News pour cette nuit-là, et Trump a réservé une mairie concurrente sur NBC News.

Plus tôt cette semaine, la commission a annoncé que les microphones des candidats seraient coupés pendant qu’un autre candidat s’exprimait au début de chaque segment. Cela donnera à Trump et Biden l’occasion de parler pendant deux minutes ininterrompues au début de chaque partie de 15 minutes sur un sujet particulier. Leurs microphones ne seront pas coupés pendant le reste des segments, car ces parties sont “destinées à être consacrées à une discussion ouverte”, a déclaré lundi la commission.

Le débat se concentrera sur la politique étrangère, les sujets individuels étant «la lutte contre le COVID-19», «les familles américaines», «la race en Amérique», «le changement climatique», «la sécurité nationale» et «le leadership». Le directeur de campagne de Trump, Bill Stepien, s’est opposé à ces sujets et a accusé la commission de montrer son soutien à Biden. La campagne Biden a déclaré que les deux campagnes avaient précédemment convenu que le modérateur choisirait les sujets et que la campagne de Trump voulait éviter les questions sur la réponse de Trump à la pandémie de coronavirus.

Trump a également attaqué à plusieurs reprises Welker. Au cours du week-end, il a tweeté que Welker a “toujours été terrible et injuste, comme la plupart des journalistes de Fake News, mais je continuerai de jouer au jeu”. Lors d’un rassemblement électoral en Arizona, Trump a qualifié Welker de «démocrate radical» sans preuves et affirmant qu’elle «ne valait rien».