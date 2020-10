Le jeudi 22 octobre, à 21 heures HE, le président Donald Trump et l’ancien vice-président Joe Biden s’affronteront pour le débat final de la campagne présidentielle de 2020. Le débat se tiendra à l’Université Belmont à Nashville, Tennessee.

Suite à l’infection par le COVID-19 de Trump, le débat sera marqué par un certain nombre de précautions de santé publique. Il se tiendra en personne, mais les candidats seront socialement distancés et ne se serreront pas la main. Le nombre d’invités sera limité et tous les invités devront porter des masques.

Le deuxième débat devait initialement avoir lieu le 15 octobre, mais a été réorganisé après la maladie de Trump et finalement annulé après qu’il ait refusé de participer à un événement virtuel. En conséquence, le débat de ce soir est le troisième événement officiellement programmé avec les deux candidats, mais ce n’est que le deuxième à avoir lieu.

Comment regarder le débat présidentiel de ce soir?

Le débat sera diffusé sur tous les grands réseaux d’information et diffusé en direct en ligne par une gamme de chaînes. Sur YouTube, vous pouvez trouver des flux de débat de C-Span, ABC, CBS, NBC, Fox News et PBS, entre autres. Nous avons intégré le flux en direct C-Span en haut de cet article.

À quelle heure commence le débat présidentiel de ce soir?

Le débat doit commencer à 21 h HE et durera environ 90 minutes.

Qui anime le débat?

Le débat de ce soir sera animé par Kristen Welker de NBC, une étoile montante du réseau. C’est la première fois que Welker modère un débat présidentiel, et elle a fait l’objet d’insultes publiques implacables de la part du président dans les jours qui ont précédé l’événement.

“De toute évidence, je ne veux pas voir mon amie critiquée de quelque manière que ce soit, mais elle est dure et elle peut le supporter”, a déclaré sa collègue Andrea Mitchell au Washington Post, dans le cadre d’un article sur le comportement inhabituel. «Je pense que c’est inévitable et que cela vient avec le territoire. Et je pense qu’elle est prête pour ça.

Quels sujets le débat couvrira-t-il?

Welker a désigné les six questions suivantes comme thèmes généraux du débat, qui doivent être consacrés à environ 15 minutes chacun.

Combattre la course des familles américaines contre le COVID-19 en Amérique Changement climatique Leadership en matière de sécurité nationale

Les règles ont-elles changé depuis le premier débat?

Le premier débat a été largement critiqué comme indiscipliné et désagréable, en grande partie motivé par des interruptions persistantes de Trump. En réponse, les organisateurs du débat accorderont désormais aux candidats deux minutes de temps ininterrompu pour aborder chacun des principaux sujets, période pendant laquelle le microphone de leur adversaire sera réduit au silence. L’adversaire sera en mesure de répondre à l’issue de ces questions et la diaphonie sera autorisée une fois la déclaration d’ouverture terminée.