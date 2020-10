✖

Le premier et unique débat vice-présidentiel aura lieu mercredi soir entre le vice-président Mike Pence et le sénateur californien Kamala Harris. Étant donné que le président Donald Trump et de nombreux membres de son cercle restreint ont été testés positifs pour le COVID-19 à la suite du premier débat présidentiel, il y aura encore plus de protocoles de sécurité en place pour celui vice-présidentiel. Comment pouvez-vous vous connecter pour regarder le débat?

Le débat, qui aura lieu à Salt Lake City, Utah, sera diffusé sur tous les grands réseaux à partir de 21 h HE. Comme le premier débat présidentiel, il se déroulera jusqu’à 22h30 HE sans aucune pause publicitaire. Si vous ne pouvez pas regarder le débat de la manière traditionnelle avec votre téléviseur, il existe également des moyens de vous connecter à l’événement en ligne. Le débat sera largement diffusé sur YouTube, avec des réseaux tels que NBC, Fox News et C-SPAN diffusant tous l’événement sur leurs comptes respectifs. Il y aura des protocoles de sécurité stricts pendant l’événement afin d’assurer la santé de toutes les personnes impliquées. Pence et Harris seront assis à un peu plus de 12 pieds l’un de l’autre. Il y aura également une cloison en plexiglas pour séparer les deux législateurs, qui ne se serreront la main ni ne s’engageront dans aucun type de contact physique pendant le débat. La Commission sur les débats présidentiels, un groupe non partisan qui parraine ces événements, a déclaré que si les personnes présentes ne portent pas de masque, elles seront escortées hors des lieux.

La décision d’ajouter des barrières en plexiglas à l’étape du débat a d’abord été critiquée par le camp de Pence, qui ne pensait pas qu’il était médicalement nécessaire de les intégrer. En réponse à cette critique, la porte-parole de la campagne Harris, Sabrina Singh, a déclaré à CNN: “Le sénateur Harris participera au débat, respectant les protections que la Cleveland Clinic a mises en place pour promouvoir la sécurité de tous. Si la guerre de l’administration Trump contre les masques a maintenant devenez une guerre contre les boucliers de sécurité, qui vous dit tout ce que vous devez savoir sur les raisons pour lesquelles leur réponse COVID est un échec. ” Même s’ils ont exprimé des inquiétudes à ce sujet, la campagne Pence a finalement accepté de mettre en place les barrières.

Ce débat vice-présidentiel intervient quelques jours après que Trump a annoncé que lui et la Première Dame Melania Trump avaient été testés positifs au COVID-19. Depuis son annonce, de nombreux autres membres du camp Trump ont été testés positifs pour la maladie, notamment l’ancienne conseillère de la Maison Blanche Kellyanne Conway, le sénateur Mike Lee, le sénateur Ron Johnson, le sénateur Thom Tillis, le directeur de campagne de Trump Bill Stepien, l’assistant personnel de Trump Nicholas Luna. , l’aide principale Hope Hicks, l’aide principale Stephen Miller et l’attachée de presse de la Maison Blanche Kayleigh McEnany. Malgré le fait qu’il soit entré en contact avec des membres de l’équipe de Trump au cours des dernières semaines, Pence a été testé négatif pour le COVID-19 à partir du 6 octobre. Naturellement, la pandémie de coronavirus et le propre diagnostic du président seront probablement discutés lors du débat entre Pence et Harris.