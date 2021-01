Alors que Singin ‘In the Rain peut aider à mettre un sourire sur le visage de n’importe qui aujourd’hui, près de 70 ans après sa sortie, la réalisation du film n’a pas été une tâche facile pour toutes les personnes impliquées, en particulier Debbie Reynolds. L’actrice, décédée en 2016 à 84 ans, n’avait que 19 ans lorsqu’elle a réalisé le film. Elle avait joué dans une poignée de films auparavant, mais elle n’avait jamais eu à danser à l’écran auparavant, et le perfectionniste Gene Kelly était la dernière personne avec laquelle un danseur pour la première fois devrait être jumelé.

Dans ses mémoires de 2013 Insinkable, Reynolds a écrit que Kelly, qui a co-réalisé le film avec un collaborateur fréquent Stanley Donen, “a critiqué tout ce que j’ai fait et ne m’a jamais donné un mot d’encouragement.” Mais finalement, Kelly a commencé à se réchauffer avec elle. Quand ils ont filmé leur premier baiser, Kelly “a enfoncé sa langue dans ma gorge”, a déclaré Reynolds. Elle l’a repoussé et a commencé à crier pour que Coca-Cola se lave la bouche. «C’était au début des années 50, et j’étais une enfant innocente qui n’avait jamais été embrassée par la France. C’était comme une agression», écrit-elle. “J’étais stupéfait que cet homme de 39 ans me fasse ça.”

Bien qu’ils soient devenus amis pendant le tournage, Kelly a poussé Reynolds aussi loin que possible lors du tournage du numéro de danse “Good Morning”. «Mes pieds saignaient après des heures d’abus», a-t-elle écrit. “Je ne pouvais pas bouger.”

Grâce à une rencontre fortuite avec Fred Astaire, qui faisait également des films à la MGM à l’époque. Il la trouva en train de pleurer sous un piano de répétition. “Vous n’allez pas mourir,” lui dit Astair. “C’est ce que c’est que d’apprendre à danser. Si vous ne transpirez pas, vous ne le faites pas correctement.” Reynolds a regardé Astaire répéter et était “impressionné” par la difficulté de danser même pour un pro chevronné comme Astaire. “J’ai réalisé que si c’était difficile pour Fred Astaire, danser était difficile pour tout le monde.”

Il y avait une rumeur de longue date selon laquelle Kelly et Donen ne voulaient pas de Reynolds dans le film, mais la veuve de Kelly, Patricia Kelly, a déclaré à Newsday en 2016 que ce n’était pas le cas. Elle a noté que c’était le producteur Arthur Freed qui avait suggéré à Reynolds le rôle de Kathy Seldon. Les réalisateurs ont aimé l’idée.

Reynolds n’était pas un danseur de formation, mais Kelly n’était pas intimidée. «Frank Sinatra n’était pas un danseur de formation, et il avait appris à danser à tant de jeunes gens, alors il appliquait fondamentalement les mêmes techniques», expliquait Patricia en 2016. «Vous entendez que Gene était un perfectionniste, et il était absolument exigeant, mais il exigeait la même chose de tout et de lui-même. Et je pense que les danseurs formés sont habitués à ce type de discipline. “