L’ancienne actrice de Disney Channel Debby Ryan n’attendait pas la fin de 2020 pour faire un changement majeur. La star de Suite Life on Deck a montré une transformation capillaire dramatique sur Instagram samedi, décidant d’opter pour une coiffure beaucoup plus courte. Le nouveau look a été salué à l’unanimité par ses célèbres fans, ainsi que par ses fans.

«J’ai également coupé un tas de cheveux sur ma tête le mois dernier ou à tout moment», a écrit Ryan, 27 ans, dans la légende. Elle a inclus une photo du nouveau look, ainsi qu’une vidéo time-lapse de la coiffeuse de célébrités Kristin Ess au travail. La star Insatiable a également partagé une photo de ses cheveux restants sur le sol. “Fille, après tous ces projets et tous ces 180 [degree] des changements de cheveux, ces cheveux auraient probablement pu se couper », a écrit Ess dans le post, note E! News.« Merci de me faire confiance.

Les amis célèbres de Ryans ont adoré le look. “Ce shag est cool comme l’enfer”, a écrit Allison Brie. «Wow wow wow», a écrit Ashley Tisdale. «Oooooo LaLa», intervint Lily Collins. Dimanche, Ryan a partagé un autre regard sur ses cheveux, ce qui a inspiré Demi Lovato à dire à la star: «Tu es aussi trop cool, sheesh.

Ryan est surtout connu pour avoir joué Bailey Pickett sur The Suite Life on Deck, la chaîne Disney 2010 Original Movie 16 Wishes et la longue série Disney Jessie. Plus récemment, elle a joué dans la série Insatiable de Netflix. Cette année, elle a joué aux côtés de Brie dans le film Netflix Horse Girl et dans la comédie The Opening Act.

Ryan a eu une année passionnante, comme elle l’a révélé en mai, elle a secrètement épousé le batteur de Twenty One Pilots Joshua Dun. Elle a dit à Vogue qu’ils avaient planifié le mariage dans 28 jours et qu’ils se sont mariés juste après le réveillon du Nouvel An. Ryan a décidé qu’il était temps de se marier après la mort d’un ami enthousiasmé par leur relation l’année précédente. “Quand il est passé, cela m’a vraiment secoué et a mis beaucoup de choses en perspective”, a déclaré Ryan à l’époque. «Il ne semblait plus important d’attendre, d’arrêter d’être occupé ou que les choses s’alignent parfaitement – avoir l’intention de faire les choses n’est pas aussi puissant que de faire, car on ne nous le promet pas demain.

Ryan et Dun se sont fiancés en 2018 lorsque Twenty One Pilots était sur le point de commencer une tournée en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ils se sont mariés dans une église à Austin, au Texas, parce qu’ils ne voulaient pas de cérémonie dans une salle de bal. “Je pense que j’ai vu toutes les églises de la grande région d’Austin et je l’ai réduit à deux”, a déclaré Ryan. “Joshua a choisi celui avec lequel nous sommes allés. Les vitraux m’ont vraiment attiré.”