Lire le contenu vidéo

Un juge canadien a publié une vidéo d’un policier frappant une femme menottée face à face contre le sol en béton, ce qui lui a causé de graves blessures … et il est maintenant jugé pour cela.

Gendarme Alex Dunn est accusé de voies de fait causant des lésions corporelles pour un incident de décembre 2017 avec Dalia Kafi, qu’il avait arrêté pour avoir enfreint un couvre-feu ordonné par le tribunal.

Comme vous pouvez le voir dans les images de surveillance … Dunn conduit Kafi, déjà menottée, au poste de police pour une photo de réservation … mais il semble ensuite qu’il tente d’enlever un foulard qu’elle porte.

Kafi sursaute et se penche, et après quelques secondes de lutte pour retirer son écharpe, Dunn la retourne violemment en avant … claquant son visage et sa tête sur le sol dur. On peut voir du sang couler immédiatement de son visage sur le sol.

Le s … Gordon Macdonald, qui a été témoin de l’incident et s’est occupé de Kafi par la suite, a qualifié le geste de Dunn de “lancer de style judo” … et l’a qualifié de “pire usage de la force” qu’il ait jamais vu lors de son témoignage cette semaine dans le cas de Dunn.

Macdonald a déclaré: «Il n’y a qu’un seul type de son lorsque l’os de quelqu’un touche le sol et c’est ce que j’ai entendu. Kafi a été emmenée à l’hôpital et a dû être opérée pour un nez cassé et des points de suture à la lèvre.

Dunn aurait été suspendu avec solde pendant un an après avoir été inculpé de l’incident, mais il a été ramené dans un rôle administratif auprès du service de police de Calgary.

CPS dit qu’il attend le résultat de son procès pour déterminer s’il y aura des mesures supplémentaires. Cependant, ils nous disent aussi … «Les policiers sont formés pour désamorcer les conflits et utiliser le moins de force nécessaire pour résoudre une situation en toute sécurité. Nous attendons d’eux qu’ils respectent la loi, nos politiques et notre formation.