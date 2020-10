Débuts et adieux, Vadhir Derbez déçoit les fans avec sa voix | Instagram

Vadhir Derbez a reçu de vives critiques après le lancement de sa nouvelle chanson qu’il a présentée à ses abonnés via la plate-forme YouTube, qu’il a appelée «Where You At», mais cela a provoqué la réaction inverse de ce à quoi il s’attendait.

Le fils de Eugenio Derbez Il explore de nouveaux territoires et se lance avec un nouveau thème musical, cependant, sa voix a quelque peu déçu les adeptes qui lui ont dit ouvertement ce qu’ils pensaient de sa nouvelle entreprise.

Des paroles manquant de talent, ou «tout pour gagner de l’argent», n’étaient que quelques-uns des commentaires sévères contre lui.

Il est à noter que Vadhir s’est aventuré dans le petit écran et même dans le cinéma où il a eu une grande acceptation, cependant, le jeune homme chercherait à explorer de nouveaux territoires de l’environnement artistique et à cette occasion il a décidé de parier sur la musique.

Malheureusement, les réactions ont été contraires aux attentes et les internautes ont clairement exprimé ce qu’ils pensaient de leur nouveau matériel.

À un moment donné, lorsque le Tik Toker a décrit dans un article que le nouveau thème était déjà disponible sur toutes les plateformes, de nombreux instagramers s’en sont pris à l’acteur et au comédien, disant que c’était «dommage» qu’il se soit aventuré dans ce genre.

Avec autant de talent et vous décidez de sortir de la musique dans le genre le plus vulgaire et avec une lettre qui manque de talent ????, a écrit un internaute dans les commentaires.

Ceci parmi d’autres commentaires dans lesquels ils ont également critiqué l’apparition du fils de Derbez.

Vadhir no mms avec tout le respect que tu mérites, tellement chingon que tu chantes, tu as une belle voix et chante cette merde, ne gâche pas le cadeau si beau que tu as qui est cette belle voix, parce que je t’ai entendu chanter de très belles chansons et quel barbare, mais ce nooooooo s’il vous plaît et tout pour faire de l’argent pas makayu ????, lisez l’un des commentaires.

Heureusement pour le célèbre, tous les commentaires n’étaient pas pleins de critiques car certains l’ont également soutenu et ont commenté à quel point cela leur semblait bon, beaucoup de ceux qui se sentaient identifiés comme “nicoloashijar” qui ont commenté “Big bro! ?????? ?????? »

Il y avait même certains des fans qui lui ont donné des conseils dans lesquels ils ont souligné de prendre en compte les suggestions de son père, l’acteur Eugenio Derbez qui a apparemment conseillé à son fils de chanter des ballades.

Vous avez du potentiel et la classe pour ce qui est bien plus que cela, a cité la jeune fille dans les commentaires de la vidéo, qui a jusqu’à aujourd’hui plus de 322 mille vues sur YouTube.

Cependant, dans d’autres commentaires sur son compte Instagram, ils ont souligné que Vadhir aurait décidé de suivre son instinct au lieu des conseils de l’acteur qu’il lui avait donnés lors de l’émission de téléréalité familiale.

Le nouveau clip vidéo montre une série d’effets qui, selon les internautes, ne mettent pas en évidence la voix du célèbre acteur, qui à leur avis se démarquerait davantage avec d’autres genres.

Maintenant, l’acteur a remarqué la réaction qui était parmi ses followers qui attendent s’il osera lancer une autre chanson qui porte le même sens malgré toutes les critiques.

Vadhir a construit une carrière d’acteur depuis son plus jeune âge alors qu’il participait déjà aux programmes Derbez de When, produits par son père, l’acteur, comédien, homme d’affaires et producteur Eugenio Derbez.

Il a collaboré à “La Familia Peluche”, les premières saisons de “Necinos” en plus de sa participation à des sketches, romans et autres programmes.

Récemment, il est également apparu dans l’émission de téléréalité “De Viaje con los Derbez” produite par Eugenio, en plus d’avoir alimenté sa carrière avec des performances au cinéma et au théâtre, qui actuellement alterne également avec son rôle sur les réseaux sociaux.