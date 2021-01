B

Les supermarchés rituels ont connu leur mois le plus chargé en décembre, les acheteurs ayant dépensé 11,7 milliards de livres sterling en épicerie pendant la période de Noël.

Le cabinet d’études de marché Kantar a déclaré que le montant dépensé en épicerie à emporter au cours des quatre semaines précédant le 27 décembre avait augmenté, car les clients se sont approvisionnés en produits au cours d’une période où les restrictions de verrouillage se sont resserrées, avec des zones du niveau 4 où des restaurants et des pubs ferment.

Fraser McKevitt, responsable du commerce de détail et des informations sur les consommateurs chez Kantar, a déclaré: «Le mois de décembre est toujours une période incroyablement chargée pour les supermarchés, mais les courses à emporter sont généralement complétées par des célébrations dans les restaurants, pubs et bars – avec 4 milliards de livres sterling dépensés en nourriture. et boire, à l’exclusion de l’alcool, hors de la maison pendant le mois normal des fêtes. “

McKevitt a ajouté: “Cette année, presque tous ces repas ont été pris à la maison et les détaillants ont intensifié leurs efforts pour répondre à la flambée de la demande.”

Kantar a également souligné que les négociations sur le Brexit et les rapports de retards à Douvres signifiaient que les Britanniques faisaient leurs achats plus tôt que d’habitude et que le jour le plus chargé de l’année était le 21 décembre, lorsque 15 millions de foyers ont frappé les supermarchés.

McKevitt a déclaré: “Quinze millions de foyers, soit plus de la moitié de la population totale, ont visité un épicier à un moment donné ce jour-là et ont dépensé une somme collective de 819 millions de livres sterling. Il s’agit d’un véritable changement par rapport aux dernières années, lorsque les consommateurs ont généralement achevé leur« grand magasin ». plus proche du jour de Noël. Nous nous attendions à ce que le 23 décembre soit la date la plus populaire en 2020, en fonction de l’endroit où les vacances se sont déroulées dans la semaine cette année. »

Kantar a ajouté que les ventes d’épicerie en ligne représentaient 12,6% des dépenses totales en décembre, contre 7,4% en 2019.

La société a déclaré qu’Ocado avait terminé l’année en tant que détaillant à la croissance la plus rapide du pays