Déception? Camilo lance un nouveau single et ils réagissent avec des mèmes | Réforme

Le chanteur Camilo débute cette année 2021 en invitant son public à se réchauffer la gorge avec sa nouvelle chanson et vidéo intitulée «Vêtements chers“Cependant, il y a eu beaucoup de mauvais commentaires à son sujet, et même des mèmes sont apparus.

En bon conteur et avec l’honnêteté qui le caractérise, le Colombien partage une chanson basée sur sa propre expérience, qui s’est produite il y a des années, mais il semble que cela n’ait pas été aimé par beaucoup de gens ou ses admirateurs.

À tel point que la nouvelle chanson du mari d’Evaluna a également été distinguée pour avoir prétendument copié deux éléments d’une chanson allemande.

Soit à cause de sa relation amoureuse avec Evaluna, soit à cause de ses chansons ou d’une interview, Camilo a tendance à être une tendance à chaque fois qu’il fait quelque chose de nouveau et cette fois le Colombien a lancé sa chanson “Ropa Cara”, et en plus des mèmes amusants, certains ont noté que il a des similitudes avec un single d’un groupe allemand appelé Trash Boys.

Comme ce fut le cas après sa sortie de “Vida de Rico”, bien qu’il s’agisse d’un sujet tout aussi accrocheur, certains fans du chanteur de “Tú Tú” ont fait des mèmes sur la tendance de l’artiste de 26 ans à romancer la pauvreté.

Après deux chansons dans lesquelles le Colombien chante une vie sans luxe, même ses partisans n’ont pu s’empêcher de créer des mèmes sur la différence entre sa vie en mélodies et sa vraie vie.

Cependant, cela ne s’est pas arrêté avec le rire, la danse et le plaisir, car plusieurs personnes ont également commencé à dire que Camilo il a copié l’idée de la chanson de Trash Boys, un groupe allemand.

C’est ainsi que parmi tout ce que le single du chanteur colombien a généré, qui a réussi à ajouter plus de 3 millions et demi de vues sur la plateforme YouTube, certains ont également noté la similitude du refrain avec une chanson de Trash Boys.

En fait, le plus drôle est que la chanson allemande s’appelle “Gucci Prada Balenciaga”, les mêmes marques que Camilo a utilisées dans la chorale, les deux artistes chantent à peu près la même chose, seulement que le Colombien dans un ordre différent, “Balenciaga, Gucci, Prada”.

En plus de remarquer la grande similitude entre le rythme et les paroles des deux chœurs, certains soupçonnent également que l’inspiration de Camilo est venue du pays européen, car ils ont noté la similitude entre la typographie des deux clips.

Cependant, il convient de mentionner que jusqu’à présent, le chanteur latin ne l’a pas commenté, et très probablement il ne le fera pas, car en laissant de côté les mauvais commentaires, c’est l’une des chansons les plus sonores depuis hier. .

Et est-ce que bien que ses partisans aient déjà anticipé dans le teaser, ils ont vu le clip complet et n’étaient pas très convaincus du nouveau thème musical.

D’autre part, cette nouvelle mélodie est composée et produite par lui-même et Édgar Barrera, ainsi que “Ropa cara” montre les influences musicales qui ont accompagné Camilo Tout au long de sa vie, y compris le fils cubain qui, comme il le raconte, sonnait chez lui depuis qu’il était enfant et c’est pourquoi il a voulu rendre hommage dans cette chanson.

Il est à noter que «Ropa cara» est le troisième single du deuxième album studio de Camilo, qui est accompagné d’une vidéo, réalisée par Evaluna Montaner et Santiago.

La mannequin et actrice argentine Macarena Achaga a accompagné Camilo dans la vidéo enregistrée à Bogotá, en Colombie, en décembre de l’année dernière.

Le chanteur et compositeur colombien de 26 ans, Camilo, a une carrière artistique très réussie et il a fait savoir qu’après son tube «Tu tu», sa vie professionnelle a commencé à prendre de l’ampleur et il a été catapulté à une renommée internationale.

