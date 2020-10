Déception totale lors de sa rencontre avec Brad Pitt, a révélé Lucía Méndez | Instagram

Alors que pour beaucoup de femmes, c’est un rêve de pouvoir se rencontrer Brad Pitt, l’artiste mexicaine Lucía Méndez aurait vu son propre s’effondrer sous ses yeux, l’histrionique et chanteuse en révèle les raisons.

Dans l’un de ses nombreux tours dans le monde du divertissement, l’artiste Lucia Mendez Elle a eu l’opportunité que de nombreux fans de l’acteur auraient aimé le rencontrer en personne, cependant, son expérience n’était pas ce qu’elle aurait elle-même imaginé.

Contrairement à ce à quoi elle s’attendait, l’actrice s’en souvient comme “une triste surprise” lorsqu’elle a réussi à être avec lui comme elle l’a récemment partagé.

C’est au début de ce mois d’octobre que le protagoniste du mélodrame s’est souvenu “Colorina«Il a ouvert son cœur et révélé plus de détails sur certaines des expériences qu’il a vécues au cours de sa carrière.

Grâce à laquelle de nombreuses portes se sont ouvertes et il a eu l’occasion de faire de nombreux voyages au cours desquels il a également pu rencontrer des stars internationales, cependant, il détaille qu’elles n’ont pas été des plus agréables.

Tout au long d’un «entretien» que l’actrice et interprète a eu avec Mara Patricia Castañeda via sa chaîne YouTube «En Casa de Mara», la célèbre femme a ouvert son cœur et abordé la conversation sur divers sujets.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

L’un d’eux a été le moment où il a ressenti une grande déception après avoir rencontré l’acteur, la star d’un grand nombre de films de l’industrie hollywoodienne.

Il assure que son émotion s’est “diluée dès qu’il l’a vue”, ce qu’il a révélé après avoir assisté à l’un des Oscars, dans lequel il a fait tout ce qu’il pouvait pour être proche et il l’a réalisé puisqu’il l’avait sous les yeux .

Je cherchais Brad Pitt. Je devenais fou comme ça et j’ai vu Angelina Jolie très maigre, maigre était vraiment un compliment; Je veux dire, j’étais vraiment maigre, commenta-t-il.

Quelques instants plus tard, il a atteint sa cible, voyant Brad Pitt

Et à côté se trouvait Brad Pitt. J’ai pu me tenir devant lui et découvrir qu’il est venu ici (montre son épaule).

Il est à noter qu’à cette occasion, l’actrice mexicaine portait des talons d’environ 15 centimètres, a souligné ce qui la faisait mesurer 1,85 de hauteur, quand elle l’a vu, elle s’est rendu compte que l’acteur avait l’air super “petit” à côté d’elle.

Cependant, loin de l’image qu’ils reflètent à l’écran, l’histrionique a souligné qu’elle n’avait plus de traits à rêver puisqu’elle critiquait également d’autres aspects de son physique.

Son visage, sa personnalité divine, sa peau un peu battue, comme s’il avait eu beaucoup d’acné et très court, souligne-t-il.

A cette époque, l’actrice de télévision et de cinéma mexicaine a été surprise par la grande industrie qu’Hollywood signifie capable de montrer des artistes complètement transformés.

J’ai dit: Wow, il ne fait aucun doute qu’Hollywood est Hollywood », les gens qui sont minuscules les voient super énormes, Brad Pitt est très court, a-t-il conclu.

“Ce n’est pas la seule expérience similaire”

De même, la femme d’affaires a également partagé qu’elle avait déjà vécu une expérience similaire après avoir rencontré un célèbre artiste international.

La Mexicaine a raconté à Mara Patricia un différend qu’elle avait eu avec Madonna lors de l’un des concerts qu’elle offrait à Miami

Cela la dérangeait que je sois assise, commenta-t-elle.

Vous pouvez également lire ce que Lucía Méndez se souvient le plus des scènes avec Eduardo Yáñez

Tout en admirant le concert depuis le confort de son siège, l’actrice précise qu’elle jouait psychologiquement avec l’interprète de “Like a Virgin” qui agace comme elle aurait dédié la phrase “F% ck you”, a expliqué Méndez.