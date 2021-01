L’environnement du groupe est à nouveau habillé de deuil, maintenant avec la mort de César Estrada, directeur musical et pianiste du groupe Rayito Colombiano, à seulement 36 ans, survenue aujourd’hui, comme le rapporte le groupe à travers ses réseaux sociaux.

«Cesar Estrada grand pianiste et directeur musical de Rayito Colombiano, ton départ nous fait beaucoup de mal, tu vas nous manquer, à bientôt, mon ami. Repose en paix », lit-on dans leurs comptes officiels, un message qui est accompagné d’une image d’Estrada.

La cause de sa mort n’a pas été révélée et son bureau (Représentation artistique Ser) a seulement confirmé sa mort, mais a refusé de donner plus d’informations sur ce qui s’était passé.

«L’amour de ma vie, qu’est-ce que je vais faire sans toi? 20 ans à vos côtés, avec deux beaux enfants qui vous aiment et vous admirent, vous nous laissez une immense douleur dans le cœur, vous allez me faire tellement, tellement, vous étiez l’homme le plus travailleur, responsable et aimant, excellent père, frère, fils et mari, amour de ma vie où que tu sois j’espère que tu continueras avec nous et ne nous abandonnera pas, Dieu te donne le repos que tu mérites et le bonheur éternel ma chérie, mon amour pour toi continuera jusqu’au jour où nous nous remettrons ensemble », a écrit sur le compte Facebook de Rayito Colombiano, María Guadalupe Quintero, épouse de César Estrada.

Rayito Colombiano a émergé en 1997 à Iztapalapa, lorsque le chanteur et fondateur Raymundo Espinosa a quitté un autre groupe célèbre de la même région, Los Ángeles Azules, parmi ses premiers tubes sont “Maldito vicio”, “A mi modo”, “Besar tu piel” et «Muchachita consentida», il a à son actif 16 albums, dont Raymundo Espinosa et les grands compositeurs se distinguent, dans lesquels ils ont collaboré avec des duos: Armando Manzanero, Alex Lora, Fato, Martín Urieta et Memo Méndez Guiú. Sa renommée n’a pas seulement atteint une partie des États-Unis et plusieurs pays d’Amérique latine, en particulier l’Argentine, ils ont même emmené sa musique en Nouvelle-Zélande, lorsqu’en 2018, avec le chanteur Alex Ruiz, ils sont allés promouvoir le single You will return to me; un an plus tard, c’est la Corée du Sud qui les a reçus.