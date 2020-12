‘Le journaliste de l’air’, Joël Sampayo Climaco, est décédé hier Mercredi soir 2 décembre, à l’âge de 64 ans à cause d’un cancer qui l’a atteint.

Le journaliste de Multimedios Monterrey a souffert cancer de l’estomac pendant des mois.

La nouvelle a été publiée par ses proches.

C’est en janvier dernier que le journaliste a révélé via son Twitter qu’il combattait un cancer gastrique avancé.

Pendant plus de quatre décennies, le “journaliste de l’air”, comme on l’appelait depuis de nombreuses années, a exercé un journalisme professionnel et élégant, avec lequel il a rapporté l’actualité par le journal Milenio, depuis sa création sous le nom de Diario de Monterrey, en plus de la radio et de la télévision.

Joël Sampayo Il a été le premier journaliste à apparaître à la télévision mexicaine pour des reportages sur les routes et les événements transcendants à bord d’un hélicoptère, ce qui lui a valu d’être reconnu dans tout le nord du pays.

Ses chroniques, pleines de son propre style et d’une maîtrise très complète de la langue, sont apparues dans le Telediario et les services d’information de Radio dans le Grupo Multimedios, en plus d’être l’auteur de pièces de théâtre et de quelques autres titres.

Joel Sampayo était un photographe renommé, une autre de ses passions professionnelles, auquel il a consacré une galerie avec un grand succès pendant un temps.

Au début de l’année, il a rendu public sa lutte contre le cancer, qui l’a maintenu en traitement pendant ces mois, bien que, Il a même pris le temps de continuer à exercer le métier qu’il aimait, envoyant des chroniques de chez lui pour informer le public qui l’a suivi tout au long de sa carrière comme il l’a fait pendant des décennies.

Avec des informations de Multimédia