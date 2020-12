Après avoir confirmé l’hospitalisation de Jaime Camil Garza, cet après-midi, le journaliste Darío Celis a annoncé la mort de l’homme d’affaires.

Jusqu’à présent, les causes de sa mort sont inconnues.

Bien que Jaime Camil Garza était actuellement marié à Tony Starr, dont Jorge et Alexia sont nés, son premier mariage était avec Cecilia Saldaña Da Gama, le lien dont est né Jaime Camil. La famille a été rejointe par les trois filles que Tony avait dans un précédent mariage; Kali Sotres Starr, Erika Sotres Starr (mieux connue dans le show business sous le nom d’Issabela Camil) et Melissa Trouyet Starr.

De sa vie publique, il a toujours été en marge des médias. De leur côté, leurs enfants Jaime et Issabela partagent une passion pour la scène. Jorge Camil est un entrepreneur et un activiste et le même consacre ses efforts à Enova (une initiative qui vise à concevoir et à gérer des expériences éducatives dans les communautés, l’intérêt et la préoccupation qu’il partage avec Moís Cherem Arana et Raúl Maldonado) qu’à Dimitri Decoration and Interior Design, un espace dans le quartier Rome qu’il partage avec son partenaire Christian Carlsen.